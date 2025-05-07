Песков: для России формат G20 интереснее «восьмерки»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что формат «восьмерки» не подходит России для борьбы за лидирующую роль на мировой арене. Поэтому страну больше не интересует участие в Группе восьми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Центр экономического развития уже сместился в другую сторону, другие страны уже являются законодателями экономических процессов. В этой связи формат "двадцатки" является для нас более привлекательным»,— сказал господин Песков ТАСС.

6 мая президент США Дональд Трамп раскритиковал исключение России из G8 в 2014 году после включения Крыма в состав РФ. При этом он сказал, что не видит смысла возвращаться к такому формату сотрудничества. Россия стала восьмой участницей международного клуба в 1997 году и дважды принимала председательство. После исключения РФ в G7 остались США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония.

Участие России в G20 продолжается. В 2022 году президент США Джо Байден заявлял, что согласен с выводом РФ из блока, однако решение должны принимать все участники. В ноябре 2023 года президент РФ Владимир Путин принял участие в итоговом саммите G20. Индия организовала его в дистанционном формате.

Екатерина Отрашкевич