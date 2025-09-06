Трамп прокомментировал публикацию об убийстве жителей КНДР в 2019 году

Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не знает о гибели северокорейских рыбаков от рук спецназа Соединенных Штатов. По информации The New York Times (NYT), инцидент произошел в 2019 году в разгар переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном на высоком уровне.

«Мне ничего об этом не известно. Я мог бы изучить это, но мне ничего об этом не известно. Я узнал об этом только что»,— сказал Дональд Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

Как писала NYT со ссылкой более чем 20 американских чиновников, в 2019 ноду спецназ ВМС США застрелил нескольких граждан КНДР в результате секретной операции по установке прослушивающих устройств Ким Чен Ыну. Операция провалилась.