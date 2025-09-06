США и Россия работают над встречей законодателей

Россия и США работают над организацией встречи законодателей из обеих стран на «нейтральной» территории, сообщил офис члена палаты представителей Анны Паулины Луны «РИА Новости».

«Да, мы работаем над организацией встречи между членами российского парламента и Конгресса США в нейтральном месте»,— сообщили в офисе.

5 сентября глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сказал, что контакты между Госдумой России и Конгрессом США никогда не останавливались.