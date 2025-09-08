Список кандидатов в гордуму Нижнего Новгорода I созыва
На выборы в гордуму Нижнего Новгорода I созыва, по состоянию на 8 сентября 2025 года, зарегистрированы 222 кандидата. Выборы пройдут 12-14 сентября по 39 округам, включая четыре округа в присоединенном Кстовском районе.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
«Ъ-Приволжье» свел основную информацию о зарегистрированных кандидатах. С более подробными данными можно ознакомиться на сайте избиркома. Сведения о доходах кандидатов избирательная комиссия не публикует, они будут доступны только на избирательных участках.
Округа Автозаводского района
Округ №1
- Максим Сергеевич Барахов 2002 г. р., домохозяин (КПРФ)
- Алена Игоревна Доронова 1992 г. р., индивидуальный предприниматель (ЛДПР)
- Павел Федорович Елагин 1980 г. р., главный инженер КСШОР №1 («Новые люди»)
- Любовь Ивановна Казанцева 1944 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров»)
- Родион Петрович Кузнецкий, 1978 г. р., директор ООО «Лесная поляна», член совета депутатов Володарского округа (СРЗП)
- Владимир Эдуардович Тарасов 1955 г. р., зампредседателя думы Нижнего Новгорода (ЕР)
Округ №2
- Денис Александрович Басов 1985 г. р., сотрудник инженерно-технического центра — филиала ООО «Газпром трансгаз НН» («Партия пенсионеров»)
- Рустам Сяитович Зяитов 2001 г. р., водитель автохозяйства управделами администрации Нижнего Новгорода (ЕР)
- Владимир Александрович Иванцов 1986 г. р., супервайзер ООО «Альбион-2002» (СРЗП)
- Кирилл Борисович Лазорин 1974 г. р., нотариус, депутат думы Нижнего Новгорода (КПРФ)
- Алексей Юрьевич Максимов 1985 г. р., индивидуальный предприниматель, член совета депутатов г.о. Сокольский (ЛДПР)
- Анастасия Алексеевна Токарева 2004 г. р., домохозяйка («Новые люди»)
Округ №3
- Кирилл Михайлович Ваганов 1987 г. р., гендиректор ООО «ЭЦП ЭнергоАудит», член совета депутатов Володарского округа (ЛДПР)
- Александр Павлович Васютин 1954 г. р., предприниматель (КПРФ)
- Елена Валентиновна Егорова 1973 г. р., экономист Горьковской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений ГЖД («Партия пенсионеров»)
- Анастасия Евгеньевна Палеева 1991 г. р., региональный менеджер ООО «Феникс» («Новые люди»)
- Роман Геннадьевич Пономаренко 1977 г. р., консультант АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР)
- Дмитрий Александрович Сараев 1989 г. р., электромонтер ООО «Заводские сети» (СРЗП)
Округ №4
- Татьяна Ивановна Антошина 1968 г. р., пенсионер (КПРФ)
- Роман Александрович Виноградов 1984 г. р., директор центра внешкольной работы «Алиса», член совета депутатов г. Бор (СРЗП)
- Игорь Александрович Ларькин, 1984 г. р., предприниматель (ЛДПР)
- Алексей Борисович Подпольный 1947 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров»)
- Валерий Валерьевич Скакодуб 1978 г. р., директор по правовым вопросам ООО «Нижегородские автокомпоненты», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР)
- Игорь Евгеньевич Старко 1989 г. р., начальник сортировочного центра АО «Почта России» («Новые люди»)
Округ №5
- Владимир Петрович Аношкин 1955 г. р., гендиректор ООО «Волгагруп», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР)
- Роман Владиславович Атмахов 1993 г. р., аппаратчик АО «ГосНИИ Кристалл», член совета депутатов Шатковского округа (ЛДПР)
- Никита Сергеевич Рябов 1998 г. р., самозанятый («Партия пенсионеров»)
- Наталья Николаевна Смирнова 1983 г. р., делопроизводитель детсада №223 (СРЗП)
- Александр Вячеславович Таёкин 2002 г. р., самозанятый («Новые люди»)
- Павел Борисович Широбоков 1991 г. р., менеджер по продажам ООО «Сограндис» (КПРФ)
Округ №6
- Ольга Витальевна Дадыченко 1990 г. р., временно не работающая (ЛДПР)
- Мария Владимировна Кузнецова 1977 г. р., руководитель проекта в АО «НижКомАвто», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР)
- Евгений Николаевич Макарычев 1993 г. р., ведущий инженер ООО «Энерсгрупп» («Новые люди»)
- Альберт Владимирович Панков 1969 г. р., водитель автохозяйства управделами администрации Нижнего Новгорода (СРЗП)
- Лидия Матвеевна Хухрева 1949 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров»)
- Рауль Шалвович Шерозия 1986 г. р., менеджер ООО «УК Донсервис» (КПРФ)
Округ №7
- Константин Николаевич Денисов 1979 г. р., мастер по производственному обучению АНО «Консультационно-учебный центр Авто-Фристайл НН» («Новые люди»)
- Михаил Андреевич Жабовский 2001 г. р., самозанятый, член совета депутатов г.о. Перевозский (ЛДПР)
- Кирилл Андреевич Карташев 1993 г. р., директор МАУК «Дирекция по развитию культурно-массовых мероприятий» (ЕР)
- Роман Евгеньевич Чернов 1978 г. р., предприниматель (КПРФ)
- Олег Геннадьевич Шилов 1966 г. р., ремонтировщик в ДС «Заречье» («Партия пенсионеров»)
Округ №8
- Максим Михайлович Афанасьев 1980 г. р., мастер участка АО «РУМО» (КПРФ)
- Юрий Максимович Земсков 2006 г. р., помощник машиниста электропоезда ОАО «РЖД» (ЛДПР)
- Александр Евгеньевич Петров 1985 г. р., коммерческий директор ООО «Орбитек», член совета депутатов г. Чкаловск (ЕР)
- Дарья Владимировна Смирнова 1996 г. р., воспитатель детсада №106 («Новые люди»)
- Татьяна Андреевна Турченко 1990 г. р., руководитель группы в ООО «Система бронирования» («Партия пенсионеров»)
Округа Ленинского района
Округ №9
- Андрей Владимирович Андриянов 1978 г. р., завхоз ООО «Нижегородские катализаторы» (КПРФ)
- Татьяна Александровна Дружинина 1987 г. р., замдиректора АНО «Дом народного единства», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР)
- Александр Алексеевич Кузнецов 2006 г. р., директор по развитию ООО «Партнер плюс» («Новые люди»)
- Ирина Николаевна Курылева 1957 г. р., пенсионер («Партия Пенсионеров»)
- Наталия Геннадьевна Логинова 1970 г. р., специалист по приему граждан Фонда «Центр защиты прав граждан» (СРЗП)
- Марина Валентиновна Шумилова 1962 г. р., пенсионер (ЛДПР)
Округ №10
- Юрий Николаевич Брагин 1996 г. р., специалист по продаже запчастей ООО «ВАГ-Партс» (ЛДПР)
- Наталья Валерьевна Розметова 1991 г. р., паспортист «ДУК Ленинского района» (СРЗП)
- Оксана Васильевна Смолина 1983 г. р., директор лицея №180, депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР)
- Андрей Сергеевич Столяров 1975 г. р., водитель ИП Атаев Н.М. («Новые люди»)
- Александр Александрович Темеров 1990 г. р., домохозяин (КПРФ)
- Елена Михайловна Шарагова 1979 г. р., оператор «ДУК Ленинского района» («Партия пенсионеров»)
Округ №11
- Евгения Витальевна Брагина 1999 г. р., временно не работающая (ЛДПР)
- Данила Александрович Искоркин 2002 г. р., предприниматель (СРЗП)
- Алексей Александрович Костылев 1983 г. р., инженер «ДУК Ленинского района» («Новые люди»)
- Марина Николаевна Мокрова 1958 г. р., специалист по связям с общественностью администрации Ленинского района («Партия пенсионеров»)
- Алексей Геннадьевич Родин 1981 г. р., замдиректора филиала «Нижегородский» ООО «Эн+ Тепло Волга» (ЕР)
- Евгений Алексеевич Степанов 1985 г. р., менеджер у ИП Дубинина И. А. (КПРФ)
Округ №12
- Владимир Владимирович Астапов 1980 г. р., замдиректора лицея №180 («Партия пенсионеров»)
- Ольга Львовна Вискова 1969 г. р., директор ДЮЦ «Юбилейный» (ЕР)
- Ольга Алексеевна Китаева 2003 г. р., учитель МБОУ «Средняя школа №1» (ЛДПР)
- Михаил Иванович Рыхтик 1971 г. р., директор института международных отношений ННГУ, депутат думы Нижнего Новгорода (КПРФ)
Округа Канавинского района
Округ №13
- Иван Валерьевич Бабушкин 2007 г. р., студент («Новые люди»)
- Кирилл Эдуардович Богатов 1995 г. р., ведущий специалист АНО «Центр поддержки соцпроектов Нижнего Новгорода» («Партия пенсионеров»)
- Зоя Леонидовна Картавина 1955 г. р., специалист по связям с общественностью администрации Канавинского района (ЕР)
- Елизавета Андреевна Маврина 1998 г. р., фельдшер «Станции скорой помощи Нижнего Новгорода» (СРЗП)
- Венера Павловна Прошкина 1978 г. р., эксперт АО «X5 Синергия» (ЛДПР)
- Николай Петрович Сатаев 1957 г. р., зампредседателя гордумы Нижнего Новгорода (КПРФ); имелась судимость ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий), погашена 14.05.2015 г.
Округ №14
- Дмитрий Дмитриевич Игошин 1995 г. р., директор по развитию пунктов выдачи заказов ИП Чинова О. И. (ЕР)
- Алла Петровна Козлова 1967 г. р., помощник депутата ЗС НО Евгения Зудилина (КПРФ)
- Павел Александрович Лапшин 1995 г. р., предприниматель («Новые люди»)
- Святослав Юрьевич Мышаев 1998 г. р., предприниматель («Партия пенсионеров»)
- Наталья Ивановна Птушко 1963 г. р., пенсионер (ЛДПР)
- Светлана Викторовна Шорина 1979 г. р., педагог ЦДТ Автозаводского района (СРЗП)
Округ №15
- Владислав Эдуардович Демин 1995 г. р., управляющий ООО «Таргет» (КПРФ)
- Людмила Евгеньевна Железнова 1969 г. р., менеджер по персоналу ООО «Логос» («Партия пенсионеров»)
- Андрей Владимирович Панягин 1986 г. р., предприниматель (СРЗП)
- Дмитрий Евгеньевич Смутин 1988 г. р., предприниматель (ЛДПР)
- Руслан Марсович Станчев 1972 г. р., начальник отдела мониторинга и аналитики АНО «Горький Тех», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР)
Округ №16
- Инна Вячеславовна Ванькина 1976 г. р., директор Театра юного зрителя, депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР)
- Денис Алексеевич Демарин 1985 г. р., предприниматель (СРЗП)
- Олег Валентинович Замотин 1963 г. р., электромеханик горьковской дирекции по ремонту тягового подвижного состава (ЛДПР)
- Евгений Александрович Липаткин 1975 г. р., замдиректора МП «Нижегородские бани» (КПРФ); имелась судимость по п."г" ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», снята 26.05.2000 г.
- Владимир Владимирович Мытарев 1969 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров»)
- Ирина Эдуардовна Юферева 1961 г. р., оператор котельной филиала ФГБУ «ЦЖКУ» («Новые люди»)
Округа Московского района
Округ №17
- Роман Алексеевич Бурдин 1989 г. р., региональный директор АО «ЭКСР» (КПРФ)
- Полина Юрьевна Егорова 2005 г. р., бариста ООО «Киров лайк» («Новые люди»)
- Вероника Владимировна Мудрова 1970 г. р., врач городской больницы №12 («Партия пенсионеров»)
- Елена Валерьевна Овсянникова 1971 г. р., учитель школы №146 (ЕР)
- Игорь Николаевич Теленков 1977 г. р., гендиректор АО «Элитно-семеноводческое хозяйство Учхоз» (ЛДПР)
- Юлия Алексеевна Ушакова 1990 г. р., замруководителя детского сада №322 (СРЗП)
Округ №18
- Наталья Вадимовна Ведерникова 1994 г. р., фельдшер больницы №37 («Новые люди»)
- Кирилл Валерьевич Коршунов 1995 г. р., ведущий инженер сектора безопасности АО «ВВППК», член совета депутатов Семеновского г.о. (КПРФ)
- Сергей Александрович Никонов 1987 г. р., специалист по информбезопасности у ИП Прокопович Максим Станиславович (СРЗП)
- Станислав Станиславович Прокопович 1974 г. р., гендиректор АО «ТПП Канавинское», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР)
- Максим Петрович Чернов 1977 г. р., предприниматель (ЛДПР)
- Елена Владимировна Шамина 1971 г. р., кассир у ИП Пановой Н.М. («Партия пенсионеров»)
Округ №19
- Юрий Анатольевич Ерофеев 1966 г. р., директор спортшколы «Сормово», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР)
- Алексей Валерьевич Катков 1979 г. р., замруководителя ООО «Объединенные кирпичные заводы» (КПРФ)
- Кирилл Михайлович Климычев 1988 г. р., менеджер в ООО «Сормовский парк» («Партия пенсионеров»)
- Анатолий Сергеевич Молев 1998 г. р., старший специалист в ПАО «Сбербанк России» (СРЗП)
- Денис Анатольевич Чертилов 2001 г. р., инженер-технолог ООО «Доза-Агро» («Новые люди»)
- Михаил Александрович Шутов 1982 г. р., временно неработающий (ЛДПР)
Округ №20
- Алексей Дмитриевич Карпухов 1993 г. р., звукорежиссер студии «Музыка-НН» («Новые люди»)
- Сергей Андреевич Корнилов 1991 г. р., водитель АО «ТПП Канавинское» (СРЗП)
- Юлия Михайловна Мантурова 1977 г. р., директор ООО «Инновационные решения бизнеса», депутат думы Нижнего Новгорода (КПРФ)
- Ольга Вячеславовна Полуэктова 1975 г. р., временно неработающая («Партия пенсионеров»)
- Анастасия Владимировна Сахарова 1981 г. р., заведующая детсадом №100 (ЕР)
- Александр Владимирович Сидельников 1986 г. р., замначальника отдела службы безопасности АО «Атомэнергопроект», член совета депутатов Семеновского г. о. (ЛДПР)
Округа Сормовского района
Округ №21
- Евгений Александрович Валеев 1985 г. р., ведущий инженер-конструктор в АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» (КПРФ)
- Татьяна Александровна Лутохина 1960 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров»)
- Павел Дмитриевич Пашинин 1980 г. р., директор по развитию ООО «Нижегородский завод теплообменного оборудования», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР)
- Алексей Дмитриевич Столяров 1985 г. р., старший помощник депутата ЗСНО Антона Ананьина (ЛДПР)
Округ №22
- Кирилл Владиславович Гриднев 1998 г. р., директор АНО «ЦПП г. Нижнего Новгорода» («Новые люди»)
- Сергей Валентинович Дегтярев 1956 г. р., завкафедрой нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического университета (КПРФ)
- Андрей Алексеевич Зарудаев 2005 г. р., студент НГИЭУ («Партия пенсионеров»)
- Михаил Сергеевич Иванов 1988 г. р., гендиректор ООО «СЗ Нижегородская девелоперская компания», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР)
- Филипп Валерьевич Мишанин 1994 г. р., предприниматель (ЛДПР)
- Татьяна Николаевна Щетинина 1966 г. р., инженер-конструктор АО «ЦНИИ Буревестник» (СРЗП)
Округ №23
- Каролина Владимировна Антипина 1993 г. р., замначальника отдела проектирования в ГКУ НО «ГУАД» (ЛДПР)
- Регина Раиловна Масленникова 1986 г. р., воспитатель детсада №464 (СРЗП)
- Сергей Сергеевич Пляскин 1975 г. р., исполнительный директор АО «Хлеб», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР)
- Константин Валерьевич Просянкин 1987 г. р., самозанятый (КПРФ)
- Андрей Алексеевич Требущук 1998 г. р., фельдшер больницы №12 («Новые люди»)
- Анастасия Александровна Хрусталева 1978 г. р., менеджер производства ООО «Авиакреп НН» («Партия пенсионеров»)
Округ №24
- Александр Сергеевич Гуляев 1997 г. р., самозанятый («Новые люди»)
- Евгений Николаевич Костин 1980 г. р., помощник депутата Госдумы Романа Любарского, депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР)
- Ирина Рустямовна Лышникова 1986 г. р., предприниматель (СРЗП)
- Анжелика Александровна Трегуб 1986 г. р., предприниматель (ЛДПР)
- Антон Михайлович Хохряков 1988 г. р., трубопроводчик ПАО «Завод Красное Сормово» (КПРФ)
Округа Нижегородского района
Округ №25
- Ангелина Никитична Минеичева 2001 г. р., помощник депутата гордумы Михаила Рыхтика (КПРФ)
- Марина Игоревна Плохова 1995 г. р., помощник депутата заксобрания Владислава Атмахова (ЛДПР)
- Евгений Валерьевич Полехин 1983 г. р., директор ООО «Промлайт» («Партия пенсионеров»)
- Жанна Александровна Скворцова 1975 г. р., гендиректор ООО «СК Центр», депутат думы Нижнего Новгорода («Новые люди»)
- Светлана Валентиновна Столярова 1979 г. р., менеджер по продажам ООО «Строительная площадь» (СРЗП)
Округ №26
- Светлана Михайловна Досаева 1985 г. р., бухгалтер ООО «Электроэнергетическая компания» (ЕР)
- Дмитрий Дмитриевич Ионов 2002 г. р., документовед ННГУ им. Лобачевского (КПРФ)
- Нина Николаевна Селихова 1998 г. р., старший помощник депутата ЗС НО Татьяны Гриневич (СРЗП)
- Татьяна Петровна Сидорова 1955 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров»)
- Александр Геннадьевич Смирнов 1955 г. р., замдиректора школы №14 («Новые люди»)
- Елена Павловна Татарникова 1998 г. р., менеджер-аналитик в ООО «Согласие.су» (ЛДПР)
Округ №27
- Виктория Олеговна Варшецкая 1996 г. р., домохозяйка («Новые люди»)
- Ольга Александровна Долинка 1984 г. р., начальник проектного офиса в АО «Теплоэнерго» («Партия пенсионеров»)
- Ярослав Александрович Комиссаров 2002 г. р., руководитель отдела маркетинга Нижегородского колледжа теплоснабжения и автоматических систем управления (КПРФ)
- Дмитрий Юрьевич Санников 1980 г. р., временно неработающий (ЛДПР)
- Дмитрий Геннадьевич Сивохин 1976 г. р., гендиректор АО «Теплоэнерго» (ЕР)
- Геннадий Юрьевич Шипилов 1963 г. р., начальник хозслужб Нижегородского онкодиспансера (СРЗП)
Округ №28
- Александр Александрович Абрамов 1989 г. р., предприниматель (КПРФ)
- Ольга Валериевна Балакина 1960 г. р., советник адвокатской конторы №13, депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР)
- Кристина Павловна Копытова 2004 г. р., студент («Новые люди»)
- Дмитрий Константинович Николаев 1977 г. р., директор ООО «Строймет» (ЛДПР)
- Станислав Константинович Смирнов 1971 г. р., сторож детсада №7 («Партия пенсионеров»)
Округа Советского района
Округ №29
- Ирина Валентиновна Кашкарова 1963 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров»)
- Иван Семенович Корниенко 1994 г. р., исполнительный директор ООО «Нижегородская центральная управляющая компания» (ЛДПР)
- Юрий Алексеевич Малеханов 1994 г. р., специалист АО «Волга-флот» (ЕР)
- Николай Владимирович Онищенко 2000 г. р., разработчик приложений в ООО «Денум Тех» («Новые люди»)
- Ксения Сергеевна Пожарова 1994 г. р., предприниматель (КПРФ)
- Анна Дмитриевна Разумкова 2002 г. р., помощник депутата ЗС НО Алексея Фролова (СРЗП)
Округ №30
- Наталья Евгеньевна Голунова 1979 г. р., пенсионер (СРЗП)
- Алла Алексеевна Кожухова 1970 г. р., администратор магазина ООО «Альбион-2002» (ЛДПР)
- Владимир Геннадьевич Лещенко 1967 г. р., мастер ТСЖ «София» (КПРФ)
- Альбина Ивановна Пивикова 1957 г. р., воспитатель детсада №404 («Партия пенсионеров»)
- Людмила Львовна Русанова 1990 г. р., замдиректора школы №188 («Новые люди»)
- Евгений Александрович Чинцов 1980 г. р., председатель думы Нижнего Новгорода (ЕР)
Округ №31
- Марина Леонидовна Арапова 1963 г. р., старший воспитатель детсада №342 («Партия пенсионеров»)
- Диана Александровна Воденисова 1984 г. р., замдиректора школы №47 (ЕР)
- Владимир Алексеевич Ершов 1979 г. р., инженер в ООО «Юкон Инжиниринг» (ЛДПР)
- Алексей Алексеевич Кожухов 1983 г. р., предприниматель, депутат думы Нижнего Новгорода (СРЗП)
- Денис Сергеевич Ситников 1999 г. р., замдиректора ООО «Арзамасская типография» («Новые люди»)
Округ №32
- Татьяна Александровна Гусева 1984 г. р., замдиректора школы №24 (СРЗП)
- Мария Валерьевна Жиляева 2004 г. р., помощник депутата ЗСНО Антона Ананьина (ЛДПР)
- Игорь Алексеевич Соловьев 1961 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров»)
- Николай Юрьевич Соломатин 2002 г. р., домохозяин (КПРФ)
- Марк Самуилович Фельдман 1954 г. р., вице-президент ПАО «Транскапиталбанк», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР)
- Денис Борисович Яковцов 1978 г. р., судовой техник ООО «Газпромнефть шиппинг» («Новые люди»)
Округа Приокского района
Округ №33
- Анастасия Николаевна Вишнякова 1991 г. р., домохозяйка (КПРФ)
- Виталий Александрович Колганов 1984 г. р., предприниматель («Новые люди»)
- Лариса Павловна Косенко 1973 г. р., замруководителя детсада №216 («Партия пенсионеров»)
- Кристина Ивановна Крисанова 1983 г. р., директор по развитию ООО «ЭкопродуктСервис-НН» (СРЗП)
- Ирина Юрьевна Молькова 1979 г. р., старший помощник депутата ЗСНО Владислава Атмахова (ЛДПР)
- Ирина Евгеньевна Шмелева 1984 г. р., заведующая детсадом №235 (ЕР)
Округ №34
- Анна Николаевна Иванова 1956 г. р., воспитатель детсада №205 («Партия пенсионеров»)
- Роман Олегович Ильинский 1996 г. р., электрик ООО «Стройконтинент-НН» (ЛДПР)
- Анастасия Дмитриевна Котова 1993 г. р., предприниматель (СРЗП)
- Владимир Валерьевич Поддымников-Гордеев 1984 г. р., директор спортшколы «Радий», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР)
- Алексей Константинович Самсонов 1983 г. р., начальник коммерческого отдела АО «ДК Приокского района» («Новые люди»)
- Антон Владимирович Шемяков 1978 г. р., самозанятый (КПРФ)
Округ №35
- Марина Александровна Алякина 1969 г. р., заведующая детсадом №205 (ЕР)
- Михаил Юрьевич Евстифеев 1983 г. р., исполнительный директор ООО «ЛинСофт» (СРЗП)
- Михаил Олегович Жуков 1997 г. р., предприниматель, член совета депутатов Володарского округа (ЛДПР)
- Александр Игоревич Куприянов 1981 г. р., замначальника отдела ТПН в АО «ДК Приокского района» («Новые люди»)
- Светлана Владимировна Николаева 1962 г. р., воспитатель детсада №451 («Партия пенсионеров»)
- Евгений Вадимович Пристюк 1992 г. р., распределитель работ АО «ФНЦП ННИИРТ» (КПРФ)
Округа Кстовского района
Округ №36
- Алексей Геннадьевич Запоев 1958 г. р., директор ФОК «Волжский берег», член совета депутатов Кстовского округа (КПРФ)
- Дмитрий Игоревич Исаков 1995 г. р., инженер РФЯЦ-ВНИИИЭФ («Новые люди»)
- Андрей Анатольевич Копосов 1973 г. р., начальник хозотдела больницы №24 Автозаводского района (ЕР)
- Яна Олеговна Машина 1992 г. р., специалист управления экспортных продаж АО «Русполимет» (ЛДПР)
- Ольга Николаевна Почекаева 1968 г. р., заведующая магазином ООО «Эльбрус и Ко» (СРЗП)
- Иван Николаевич Романов 1959 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров»)
Округ №37
- Александр Михайлович Боровик 1997 г. р., предприниматель (КПРФ)
- Владимир Владимирович Грядасов 1959 г. р., пенсионер (СРЗП)
- Ольга Владимировна Капустина 1987 г. р., временно неработающая («Партия пенсионеров»)
- Алла Петровна Перская 1983 г. р., самозанятая («Новые люди»)
- Никита Леонидович Рогалев 2002 г. р., студент ВГУВТ (ЛДПР)
- Андрей Вячеславович Соловьев 1963 г. р., замруководителя ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (ЕР)
Округ №38
- Андрей Николаевич Боков 1982 г. р., директор ООО «Рассвет-НН», член совета депутатов Кстовского округа (СРЗП)
- Евгений Алексеевич Бродягин 2004 г. р., предприниматель (ЛДПР)
- Марина Николаевна Крюкова 1971 г. р., руководитель аппарата совета депутатов Кстовского округа (ЕР)
- Геннадий Александрович Тимофеев 1981 г. р., замдиректора ООО «Интекс Корп» («Партия пенсионеров»)
- Егор Александрович Уткин 2003 г. р., замдиректора ООО «Веста» (КПРФ)
Округ №39
- Андрей Викторович Девонин 1982 г. р., руководитель информационно-вычислительного центра ООО «Страж-НН» («Новые люди»)
- Александр Сергеевич Дубровский 1990 г. р., самозанятый (КПРФ)
- Александр Николаевич Кузнецов 1976 г. р., гендиректор ООО «Строй-Трейд», член совета депутатов Кстовского округа (ЕР)
- Егор Александрович Мигунов 2002 г. р., инженер ООО «Монтажгруппсервис» (ЛДПР)
- Наталья Алексеевна Москвитина 1983 г. р., самозанятая («Партия пенсионеров»)
- Александр Николаевич Худяков 1977 г. р., директор ООО ПКФ «Антей» (СРЗП)