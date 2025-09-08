Список кандидатов в гордуму Нижнего Новгорода I созыва

На выборы в гордуму Нижнего Новгорода I созыва, по состоянию на 8 сентября 2025 года, зарегистрированы 222 кандидата. Выборы пройдут 12-14 сентября по 39 округам, включая четыре округа в присоединенном Кстовском районе.

«Ъ-Приволжье» свел основную информацию о зарегистрированных кандидатах. С более подробными данными можно ознакомиться на сайте избиркома. Сведения о доходах кандидатов избирательная комиссия не публикует, они будут доступны только на избирательных участках.

Округа Автозаводского района

Округ №1

Максим Сергеевич Барахов 2002 г. р., домохозяин (КПРФ)

Алена Игоревна Доронова 1992 г. р., индивидуальный предприниматель (ЛДПР)

Павел Федорович Елагин 1980 г. р., главный инженер КСШОР №1 («Новые люди»)

Любовь Ивановна Казанцева 1944 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров»)

Родион Петрович Кузнецкий, 1978 г. р., директор ООО «Лесная поляна», член совета депутатов Володарского округа (СРЗП)

Владимир Эдуардович Тарасов 1955 г. р., зампредседателя думы Нижнего Новгорода (ЕР)

Округ №2

Денис Александрович Басов 1985 г. р., сотрудник инженерно-технического центра — филиала ООО «Газпром трансгаз НН» («Партия пенсионеров»)

Рустам Сяитович Зяитов 2001 г. р., водитель автохозяйства управделами администрации Нижнего Новгорода (ЕР)

Владимир Александрович Иванцов 1986 г. р., супервайзер ООО «Альбион-2002» (СРЗП)

Кирилл Борисович Лазорин 1974 г. р., нотариус, депутат думы Нижнего Новгорода (КПРФ)

Алексей Юрьевич Максимов 1985 г. р., индивидуальный предприниматель, член совета депутатов г.о. Сокольский (ЛДПР)

Анастасия Алексеевна Токарева 2004 г. р., домохозяйка («Новые люди»)

Округ №3

Кирилл Михайлович Ваганов 1987 г. р., гендиректор ООО «ЭЦП ЭнергоАудит», член совета депутатов Володарского округа (ЛДПР)

Александр Павлович Васютин 1954 г. р., предприниматель (КПРФ)

Елена Валентиновна Егорова 1973 г. р., экономист Горьковской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений ГЖД («Партия пенсионеров»)

Анастасия Евгеньевна Палеева 1991 г. р., региональный менеджер ООО «Феникс» («Новые люди»)

Роман Геннадьевич Пономаренко 1977 г. р., консультант АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР)

Дмитрий Александрович Сараев 1989 г. р., электромонтер ООО «Заводские сети» (СРЗП)

Округ №4

Татьяна Ивановна Антошина 1968 г. р., пенсионер (КПРФ)

Роман Александрович Виноградов 1984 г. р., директор центра внешкольной работы «Алиса», член совета депутатов г. Бор (СРЗП)

Игорь Александрович Ларькин, 1984 г. р., предприниматель (ЛДПР)

Алексей Борисович Подпольный 1947 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров»)

Валерий Валерьевич Скакодуб 1978 г. р., директор по правовым вопросам ООО «Нижегородские автокомпоненты», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР)

Игорь Евгеньевич Старко 1989 г. р., начальник сортировочного центра АО «Почта России» («Новые люди»)

Округ №5

Владимир Петрович Аношкин 1955 г. р., гендиректор ООО «Волгагруп», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР)

Роман Владиславович Атмахов 1993 г. р., аппаратчик АО «ГосНИИ Кристалл», член совета депутатов Шатковского округа (ЛДПР)

Никита Сергеевич Рябов 1998 г. р., самозанятый («Партия пенсионеров»)

Наталья Николаевна Смирнова 1983 г. р., делопроизводитель детсада №223 (СРЗП)

Александр Вячеславович Таёкин 2002 г. р., самозанятый («Новые люди»)

Павел Борисович Широбоков 1991 г. р., менеджер по продажам ООО «Сограндис» (КПРФ)

Округ №6

Ольга Витальевна Дадыченко 1990 г. р., временно не работающая (ЛДПР)

Мария Владимировна Кузнецова 1977 г. р., руководитель проекта в АО «НижКомАвто», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР)

Евгений Николаевич Макарычев 1993 г. р., ведущий инженер ООО «Энерсгрупп» («Новые люди»)

Альберт Владимирович Панков 1969 г. р., водитель автохозяйства управделами администрации Нижнего Новгорода (СРЗП)

Лидия Матвеевна Хухрева 1949 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров»)

Рауль Шалвович Шерозия 1986 г. р., менеджер ООО «УК Донсервис» (КПРФ)

Округ №7

Константин Николаевич Денисов 1979 г. р., мастер по производственному обучению АНО «Консультационно-учебный центр Авто-Фристайл НН» («Новые люди»)

Михаил Андреевич Жабовский 2001 г. р., самозанятый, член совета депутатов г.о. Перевозский (ЛДПР)

Кирилл Андреевич Карташев 1993 г. р., директор МАУК «Дирекция по развитию культурно-массовых мероприятий» (ЕР)

Роман Евгеньевич Чернов 1978 г. р., предприниматель (КПРФ)

Олег Геннадьевич Шилов 1966 г. р., ремонтировщик в ДС «Заречье» («Партия пенсионеров»)

Округ №8

Максим Михайлович Афанасьев 1980 г. р., мастер участка АО «РУМО» (КПРФ)

Юрий Максимович Земсков 2006 г. р., помощник машиниста электропоезда ОАО «РЖД» (ЛДПР)

Александр Евгеньевич Петров 1985 г. р., коммерческий директор ООО «Орбитек», член совета депутатов г. Чкаловск (ЕР)

Дарья Владимировна Смирнова 1996 г. р., воспитатель детсада №106 («Новые люди»)

Татьяна Андреевна Турченко 1990 г. р., руководитель группы в ООО «Система бронирования» («Партия пенсионеров»)

Округа Ленинского района

Округ №9

Андрей Владимирович Андриянов 1978 г. р., завхоз ООО «Нижегородские катализаторы» (КПРФ)

Татьяна Александровна Дружинина 1987 г. р., замдиректора АНО «Дом народного единства», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР)

Александр Алексеевич Кузнецов 2006 г. р., директор по развитию ООО «Партнер плюс» («Новые люди»)

Ирина Николаевна Курылева 1957 г. р., пенсионер («Партия Пенсионеров»)

Наталия Геннадьевна Логинова 1970 г. р., специалист по приему граждан Фонда «Центр защиты прав граждан» (СРЗП)

Марина Валентиновна Шумилова 1962 г. р., пенсионер (ЛДПР)

Округ №10

Юрий Николаевич Брагин 1996 г. р., специалист по продаже запчастей ООО «ВАГ-Партс» (ЛДПР)

Наталья Валерьевна Розметова 1991 г. р., паспортист «ДУК Ленинского района» (СРЗП)

Оксана Васильевна Смолина 1983 г. р., директор лицея №180, депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР)

Андрей Сергеевич Столяров 1975 г. р., водитель ИП Атаев Н.М. («Новые люди»)

Александр Александрович Темеров 1990 г. р., домохозяин (КПРФ)

Елена Михайловна Шарагова 1979 г. р., оператор «ДУК Ленинского района» («Партия пенсионеров»)

Округ №11

Евгения Витальевна Брагина 1999 г. р., временно не работающая (ЛДПР)

Данила Александрович Искоркин 2002 г. р., предприниматель (СРЗП)

Алексей Александрович Костылев 1983 г. р., инженер «ДУК Ленинского района» («Новые люди»)

Марина Николаевна Мокрова 1958 г. р., специалист по связям с общественностью администрации Ленинского района («Партия пенсионеров»)

Алексей Геннадьевич Родин 1981 г. р., замдиректора филиала «Нижегородский» ООО «Эн+ Тепло Волга» (ЕР)

Евгений Алексеевич Степанов 1985 г. р., менеджер у ИП Дубинина И. А. (КПРФ)

Округ №12

Владимир Владимирович Астапов 1980 г. р., замдиректора лицея №180 («Партия пенсионеров»)

Ольга Львовна Вискова 1969 г. р., директор ДЮЦ «Юбилейный» (ЕР)

Ольга Алексеевна Китаева 2003 г. р., учитель МБОУ «Средняя школа №1» (ЛДПР)

Михаил Иванович Рыхтик 1971 г. р., директор института международных отношений ННГУ, депутат думы Нижнего Новгорода (КПРФ)

Округа Канавинского района

Округ №13

Иван Валерьевич Бабушкин 2007 г. р., студент («Новые люди»)

Кирилл Эдуардович Богатов 1995 г. р., ведущий специалист АНО «Центр поддержки соцпроектов Нижнего Новгорода» («Партия пенсионеров»)

Зоя Леонидовна Картавина 1955 г. р., специалист по связям с общественностью администрации Канавинского района (ЕР)

Елизавета Андреевна Маврина 1998 г. р., фельдшер «Станции скорой помощи Нижнего Новгорода» (СРЗП)

Венера Павловна Прошкина 1978 г. р., эксперт АО «X5 Синергия» (ЛДПР)

Николай Петрович Сатаев 1957 г. р., зампредседателя гордумы Нижнего Новгорода (КПРФ); имелась судимость ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий), погашена 14.05.2015 г.

Округ №14

Дмитрий Дмитриевич Игошин 1995 г. р., директор по развитию пунктов выдачи заказов ИП Чинова О. И. (ЕР)

Алла Петровна Козлова 1967 г. р., помощник депутата ЗС НО Евгения Зудилина (КПРФ)

Павел Александрович Лапшин 1995 г. р., предприниматель («Новые люди»)

Святослав Юрьевич Мышаев 1998 г. р., предприниматель («Партия пенсионеров»)

Наталья Ивановна Птушко 1963 г. р., пенсионер (ЛДПР)

Светлана Викторовна Шорина 1979 г. р., педагог ЦДТ Автозаводского района (СРЗП)

Округ №15

Владислав Эдуардович Демин 1995 г. р., управляющий ООО «Таргет» (КПРФ)

Людмила Евгеньевна Железнова 1969 г. р., менеджер по персоналу ООО «Логос» («Партия пенсионеров»)

Андрей Владимирович Панягин 1986 г. р., предприниматель (СРЗП)

Дмитрий Евгеньевич Смутин 1988 г. р., предприниматель (ЛДПР)

Руслан Марсович Станчев 1972 г. р., начальник отдела мониторинга и аналитики АНО «Горький Тех», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР)

Округ №16

Инна Вячеславовна Ванькина 1976 г. р., директор Театра юного зрителя, депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР)

Денис Алексеевич Демарин 1985 г. р., предприниматель (СРЗП)

Олег Валентинович Замотин 1963 г. р., электромеханик горьковской дирекции по ремонту тягового подвижного состава (ЛДПР)

Евгений Александрович Липаткин 1975 г. р., замдиректора МП «Нижегородские бани» (КПРФ); имелась судимость по п."г" ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», снята 26.05.2000 г.

Владимир Владимирович Мытарев 1969 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров»)

Ирина Эдуардовна Юферева 1961 г. р., оператор котельной филиала ФГБУ «ЦЖКУ» («Новые люди»)

Округа Московского района

Округ №17

Роман Алексеевич Бурдин 1989 г. р., региональный директор АО «ЭКСР» (КПРФ)

Полина Юрьевна Егорова 2005 г. р., бариста ООО «Киров лайк» («Новые люди»)

Вероника Владимировна Мудрова 1970 г. р., врач городской больницы №12 («Партия пенсионеров»)

Елена Валерьевна Овсянникова 1971 г. р., учитель школы №146 (ЕР)

Игорь Николаевич Теленков 1977 г. р., гендиректор АО «Элитно-семеноводческое хозяйство Учхоз» (ЛДПР)

Юлия Алексеевна Ушакова 1990 г. р., замруководителя детского сада №322 (СРЗП)

Округ №18

Наталья Вадимовна Ведерникова 1994 г. р., фельдшер больницы №37 («Новые люди»)

Кирилл Валерьевич Коршунов 1995 г. р., ведущий инженер сектора безопасности АО «ВВППК», член совета депутатов Семеновского г.о. (КПРФ)

Сергей Александрович Никонов 1987 г. р., специалист по информбезопасности у ИП Прокопович Максим Станиславович (СРЗП)

Станислав Станиславович Прокопович 1974 г. р., гендиректор АО «ТПП Канавинское», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР)

Максим Петрович Чернов 1977 г. р., предприниматель (ЛДПР)

Елена Владимировна Шамина 1971 г. р., кассир у ИП Пановой Н.М. («Партия пенсионеров»)

Округ №19

Юрий Анатольевич Ерофеев 1966 г. р., директор спортшколы «Сормово», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР)

Алексей Валерьевич Катков 1979 г. р., замруководителя ООО «Объединенные кирпичные заводы» (КПРФ)

Кирилл Михайлович Климычев 1988 г. р., менеджер в ООО «Сормовский парк» («Партия пенсионеров»)

Анатолий Сергеевич Молев 1998 г. р., старший специалист в ПАО «Сбербанк России» (СРЗП)

Денис Анатольевич Чертилов 2001 г. р., инженер-технолог ООО «Доза-Агро» («Новые люди»)

Михаил Александрович Шутов 1982 г. р., временно неработающий (ЛДПР)

Округ №20

Алексей Дмитриевич Карпухов 1993 г. р., звукорежиссер студии «Музыка-НН» («Новые люди»)

Сергей Андреевич Корнилов 1991 г. р., водитель АО «ТПП Канавинское» (СРЗП)

Юлия Михайловна Мантурова 1977 г. р., директор ООО «Инновационные решения бизнеса», депутат думы Нижнего Новгорода (КПРФ)

Ольга Вячеславовна Полуэктова 1975 г. р., временно неработающая («Партия пенсионеров»)

Анастасия Владимировна Сахарова 1981 г. р., заведующая детсадом №100 (ЕР)

Александр Владимирович Сидельников 1986 г. р., замначальника отдела службы безопасности АО «Атомэнергопроект», член совета депутатов Семеновского г. о. (ЛДПР)

Округа Сормовского района

Округ №21

Евгений Александрович Валеев 1985 г. р., ведущий инженер-конструктор в АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» (КПРФ)

Татьяна Александровна Лутохина 1960 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров»)

Павел Дмитриевич Пашинин 1980 г. р., директор по развитию ООО «Нижегородский завод теплообменного оборудования», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР)

Алексей Дмитриевич Столяров 1985 г. р., старший помощник депутата ЗСНО Антона Ананьина (ЛДПР)

Округ №22

Кирилл Владиславович Гриднев 1998 г. р., директор АНО «ЦПП г. Нижнего Новгорода» («Новые люди»)

Сергей Валентинович Дегтярев 1956 г. р., завкафедрой нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического университета (КПРФ)

Андрей Алексеевич Зарудаев 2005 г. р., студент НГИЭУ («Партия пенсионеров»)

Михаил Сергеевич Иванов 1988 г. р., гендиректор ООО «СЗ Нижегородская девелоперская компания», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР)

Филипп Валерьевич Мишанин 1994 г. р., предприниматель (ЛДПР)

Татьяна Николаевна Щетинина 1966 г. р., инженер-конструктор АО «ЦНИИ Буревестник» (СРЗП)

Округ №23

Каролина Владимировна Антипина 1993 г. р., замначальника отдела проектирования в ГКУ НО «ГУАД» (ЛДПР)

Регина Раиловна Масленникова 1986 г. р., воспитатель детсада №464 (СРЗП)

Сергей Сергеевич Пляскин 1975 г. р., исполнительный директор АО «Хлеб», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР)

Константин Валерьевич Просянкин 1987 г. р., самозанятый (КПРФ)

Андрей Алексеевич Требущук 1998 г. р., фельдшер больницы №12 («Новые люди»)

Анастасия Александровна Хрусталева 1978 г. р., менеджер производства ООО «Авиакреп НН» («Партия пенсионеров»)

Округ №24

Александр Сергеевич Гуляев 1997 г. р., самозанятый («Новые люди»)

Евгений Николаевич Костин 1980 г. р., помощник депутата Госдумы Романа Любарского, депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР)

Ирина Рустямовна Лышникова 1986 г. р., предприниматель (СРЗП)

Анжелика Александровна Трегуб 1986 г. р., предприниматель (ЛДПР)

Антон Михайлович Хохряков 1988 г. р., трубопроводчик ПАО «Завод Красное Сормово» (КПРФ)

Округа Нижегородского района

Округ №25

Ангелина Никитична Минеичева 2001 г. р., помощник депутата гордумы Михаила Рыхтика (КПРФ)

Марина Игоревна Плохова 1995 г. р., помощник депутата заксобрания Владислава Атмахова (ЛДПР)

Евгений Валерьевич Полехин 1983 г. р., директор ООО «Промлайт» («Партия пенсионеров»)

Жанна Александровна Скворцова 1975 г. р., гендиректор ООО «СК Центр», депутат думы Нижнего Новгорода («Новые люди»)

Светлана Валентиновна Столярова 1979 г. р., менеджер по продажам ООО «Строительная площадь» (СРЗП)

Округ №26

Светлана Михайловна Досаева 1985 г. р., бухгалтер ООО «Электроэнергетическая компания» (ЕР)

Дмитрий Дмитриевич Ионов 2002 г. р., документовед ННГУ им. Лобачевского (КПРФ)

Нина Николаевна Селихова 1998 г. р., старший помощник депутата ЗС НО Татьяны Гриневич (СРЗП)

Татьяна Петровна Сидорова 1955 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров»)

Александр Геннадьевич Смирнов 1955 г. р., замдиректора школы №14 («Новые люди»)

Елена Павловна Татарникова 1998 г. р., менеджер-аналитик в ООО «Согласие.су» (ЛДПР)

Округ №27

Виктория Олеговна Варшецкая 1996 г. р., домохозяйка («Новые люди»)

Ольга Александровна Долинка 1984 г. р., начальник проектного офиса в АО «Теплоэнерго» («Партия пенсионеров»)

Ярослав Александрович Комиссаров 2002 г. р., руководитель отдела маркетинга Нижегородского колледжа теплоснабжения и автоматических систем управления (КПРФ)

Дмитрий Юрьевич Санников 1980 г. р., временно неработающий (ЛДПР)

Дмитрий Геннадьевич Сивохин 1976 г. р., гендиректор АО «Теплоэнерго» (ЕР)

Геннадий Юрьевич Шипилов 1963 г. р., начальник хозслужб Нижегородского онкодиспансера (СРЗП)

Округ №28

Александр Александрович Абрамов 1989 г. р., предприниматель (КПРФ)

Ольга Валериевна Балакина 1960 г. р., советник адвокатской конторы №13, депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР)

Кристина Павловна Копытова 2004 г. р., студент («Новые люди»)

Дмитрий Константинович Николаев 1977 г. р., директор ООО «Строймет» (ЛДПР)

Станислав Константинович Смирнов 1971 г. р., сторож детсада №7 («Партия пенсионеров»)

Округа Советского района

Округ №29

Ирина Валентиновна Кашкарова 1963 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров»)

Иван Семенович Корниенко 1994 г. р., исполнительный директор ООО «Нижегородская центральная управляющая компания» (ЛДПР)

Юрий Алексеевич Малеханов 1994 г. р., специалист АО «Волга-флот» (ЕР)

Николай Владимирович Онищенко 2000 г. р., разработчик приложений в ООО «Денум Тех» («Новые люди»)

Ксения Сергеевна Пожарова 1994 г. р., предприниматель (КПРФ)

Анна Дмитриевна Разумкова 2002 г. р., помощник депутата ЗС НО Алексея Фролова (СРЗП)

Округ №30

Наталья Евгеньевна Голунова 1979 г. р., пенсионер (СРЗП)

Алла Алексеевна Кожухова 1970 г. р., администратор магазина ООО «Альбион-2002» (ЛДПР)

Владимир Геннадьевич Лещенко 1967 г. р., мастер ТСЖ «София» (КПРФ)

Альбина Ивановна Пивикова 1957 г. р., воспитатель детсада №404 («Партия пенсионеров»)

Людмила Львовна Русанова 1990 г. р., замдиректора школы №188 («Новые люди»)

Евгений Александрович Чинцов 1980 г. р., председатель думы Нижнего Новгорода (ЕР)

Округ №31

Марина Леонидовна Арапова 1963 г. р., старший воспитатель детсада №342 («Партия пенсионеров»)

Диана Александровна Воденисова 1984 г. р., замдиректора школы №47 (ЕР)

Владимир Алексеевич Ершов 1979 г. р., инженер в ООО «Юкон Инжиниринг» (ЛДПР)

Алексей Алексеевич Кожухов 1983 г. р., предприниматель, депутат думы Нижнего Новгорода (СРЗП)

Денис Сергеевич Ситников 1999 г. р., замдиректора ООО «Арзамасская типография» («Новые люди»)

Округ №32

Татьяна Александровна Гусева 1984 г. р., замдиректора школы №24 (СРЗП)

Мария Валерьевна Жиляева 2004 г. р., помощник депутата ЗСНО Антона Ананьина (ЛДПР)

Игорь Алексеевич Соловьев 1961 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров»)

Николай Юрьевич Соломатин 2002 г. р., домохозяин (КПРФ)

Марк Самуилович Фельдман 1954 г. р., вице-президент ПАО «Транскапиталбанк», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР)

Денис Борисович Яковцов 1978 г. р., судовой техник ООО «Газпромнефть шиппинг» («Новые люди»)

Округа Приокского района

Округ №33

Анастасия Николаевна Вишнякова 1991 г. р., домохозяйка (КПРФ)

Виталий Александрович Колганов 1984 г. р., предприниматель («Новые люди»)

Лариса Павловна Косенко 1973 г. р., замруководителя детсада №216 («Партия пенсионеров»)

Кристина Ивановна Крисанова 1983 г. р., директор по развитию ООО «ЭкопродуктСервис-НН» (СРЗП)

Ирина Юрьевна Молькова 1979 г. р., старший помощник депутата ЗСНО Владислава Атмахова (ЛДПР)

Ирина Евгеньевна Шмелева 1984 г. р., заведующая детсадом №235 (ЕР)

Округ №34

Анна Николаевна Иванова 1956 г. р., воспитатель детсада №205 («Партия пенсионеров»)

Роман Олегович Ильинский 1996 г. р., электрик ООО «Стройконтинент-НН» (ЛДПР)

Анастасия Дмитриевна Котова 1993 г. р., предприниматель (СРЗП)

Владимир Валерьевич Поддымников-Гордеев 1984 г. р., директор спортшколы «Радий», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР)

Алексей Константинович Самсонов 1983 г. р., начальник коммерческого отдела АО «ДК Приокского района» («Новые люди»)

Антон Владимирович Шемяков 1978 г. р., самозанятый (КПРФ)

Округ №35

Марина Александровна Алякина 1969 г. р., заведующая детсадом №205 (ЕР)

Михаил Юрьевич Евстифеев 1983 г. р., исполнительный директор ООО «ЛинСофт» (СРЗП)

Михаил Олегович Жуков 1997 г. р., предприниматель, член совета депутатов Володарского округа (ЛДПР)

Александр Игоревич Куприянов 1981 г. р., замначальника отдела ТПН в АО «ДК Приокского района» («Новые люди»)

Светлана Владимировна Николаева 1962 г. р., воспитатель детсада №451 («Партия пенсионеров»)

Евгений Вадимович Пристюк 1992 г. р., распределитель работ АО «ФНЦП ННИИРТ» (КПРФ)

Округа Кстовского района

Округ №36

Алексей Геннадьевич Запоев 1958 г. р., директор ФОК «Волжский берег», член совета депутатов Кстовского округа (КПРФ)

Дмитрий Игоревич Исаков 1995 г. р., инженер РФЯЦ-ВНИИИЭФ («Новые люди»)

Андрей Анатольевич Копосов 1973 г. р., начальник хозотдела больницы №24 Автозаводского района (ЕР)

Яна Олеговна Машина 1992 г. р., специалист управления экспортных продаж АО «Русполимет» (ЛДПР)

Ольга Николаевна Почекаева 1968 г. р., заведующая магазином ООО «Эльбрус и Ко» (СРЗП)

Иван Николаевич Романов 1959 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров»)

Округ №37

Александр Михайлович Боровик 1997 г. р., предприниматель (КПРФ)

Владимир Владимирович Грядасов 1959 г. р., пенсионер (СРЗП)

Ольга Владимировна Капустина 1987 г. р., временно неработающая («Партия пенсионеров»)

Алла Петровна Перская 1983 г. р., самозанятая («Новые люди»)

Никита Леонидович Рогалев 2002 г. р., студент ВГУВТ (ЛДПР)

Андрей Вячеславович Соловьев 1963 г. р., замруководителя ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (ЕР)

Округ №38

Андрей Николаевич Боков 1982 г. р., директор ООО «Рассвет-НН», член совета депутатов Кстовского округа (СРЗП)

Евгений Алексеевич Бродягин 2004 г. р., предприниматель (ЛДПР)

Марина Николаевна Крюкова 1971 г. р., руководитель аппарата совета депутатов Кстовского округа (ЕР)

Геннадий Александрович Тимофеев 1981 г. р., замдиректора ООО «Интекс Корп» («Партия пенсионеров»)

Егор Александрович Уткин 2003 г. р., замдиректора ООО «Веста» (КПРФ)

Округ №39

Андрей Викторович Девонин 1982 г. р., руководитель информационно-вычислительного центра ООО «Страж-НН» («Новые люди»)

Александр Сергеевич Дубровский 1990 г. р., самозанятый (КПРФ)

Александр Николаевич Кузнецов 1976 г. р., гендиректор ООО «Строй-Трейд», член совета депутатов Кстовского округа (ЕР)

Егор Александрович Мигунов 2002 г. р., инженер ООО «Монтажгруппсервис» (ЛДПР)

Наталья Алексеевна Москвитина 1983 г. р., самозанятая («Партия пенсионеров»)

Александр Николаевич Худяков 1977 г. р., директор ООО ПКФ «Антей» (СРЗП)

