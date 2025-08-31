Пятый кандидат снялся с выборов в гордуму Нижнего Новгорода

Из списка зарегистрированных кандидатов на выборы в гордуму Нижнего Новгорода первого созыва выбыл еще один человек. По состоянию на 31 августа в 39 округах осталось 222 претендента.

Выбывший кандидат — индивидуальный предприниматель Игорь Трофимов (округ №21, «Справедливая Россия — за правду»).

Ранее с выборов снялись юрисконсульт МАУ «Управление по туризму Нижнего Новгорода» Антонина Марунина (№15, «Новые люди»), исполнительный директор НП «Союз промышленников и предпринимателей "Единое Сормово"» Сергей Абакумов (№24, «Партия пенсионеров»), руководитель детсада №42 Кристина Закиева (№25, «Единая Россия») и мастер участка МБУ «Благоустройство» Андрей Савин (округ №38, «Новые люди»).

Как писал «Ъ-Приволжье», всего на выборы выдвигались 242 кандидата от восьми партий и самовыдвиженцы. Регистрацию прошли 227 представителей шести партий.

Выборы пройдут с 12 по 14 сентября.

Ирина Швецова