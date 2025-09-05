Суд отменил приговор по двум эпизодам о взятках экс-главе Дегтярска Пильникову

Свердловский областной суд частично удовлетворил апелляции на приговор бывшему главе городского округа Дегтярск Вадиму Пильникову, осужденному за получение взяток, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Напомним, в июне Кировский районный суд Екатеринбурга признал его виновным по ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размерах). Вадим Пильников получил взятки на общую сумму более 890 тыс. руб. и автомобиль Audi Q6 за 9,5 млн руб. от заместителя, а также 4,4 млн руб. от учредителя ООО «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова.

Вадиму Пильникову назначили 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима с запретом занимать госдолжности на 7 лет. Вину Пильников признал. Приговор обжаловали прокурор, адвокат осужденного и лицо, чьи права были затронуты. Областной суд отменил приговор в части эпизодов, связанных с взятками от заместителя, и вернул дело прокурору для устранения нарушений.

«Также суд исключил из приговора ссылки на назначение Пильникову В.О. наказания на основании ч. 3, ч. 4 ст. 69 УК РФ и на конфискацию автомобиля «Audi Q6» в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ»,— говорится в сообщении ведомства.

В остальной части приговор оставлен без изменений. Пильников признан виновным в получении 4,4 млн руб. взятки и приговорен к 8 годам колонии строгого режима. Ему запрещено занимать должности на госслужбе и в муниципальных органах в течение 5 лет. В доход государства с него взыскано 4,4 млн руб.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что Свердловский областной суд изменил приговор бывшему заместителю мэра Дегтярска Виктору Солдатову. Назначенное наказание в 3,5 года условно заменено на реальное лишение свободы. Следствие утверждает, что Виктор Солдатов стал посредником в передаче взятки главе округа Вадиму Пильникову от учредителя ООО «Жилые кварталы».

Полина Бабинцева