Глава МИД ФРГ назвал подрыв «Северных потоков» актом террора
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль осудил диверсию на газопроводах «Северный поток». Он заявил, что правоохранительные органы страны продолжают расследование произошедшего.
«И, конечно, поскольку органы правосудия в Германии независимы, я полностью полагаюсь на нашу систему правосудия, которая сможет найти виновных в этом и привлечь к ответственности всех причастных лиц»,— сказал господин Вадефуль в интервью India Today. Подробностей о расследовании господин Вадефуль не привел.
В конце августа Die Zeit сообщило, что следователи ФРГ установили всех причастных к подрыву «Северных потоков». По данным следствия, в подготовке и выполнении операции участвовали семь граждан Украины. На этой неделе депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» предложил взыскать компенсации с виновных в подрыве газопроводов.