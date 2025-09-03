В бундестаге призвали взыскать компенсации за взрывы на «Северных потоках»

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре предложил взыскать компенсации с виновных в подрыве газопроводов «Северный поток». По мнению господина Котре, несмотря на предполагаемую причастность украинской стороны, правительство Германии вряд ли предпримет действия по взысканию убытков.

Он заявил, что власти ФРГ продолжают поддерживать Украину и «озабочены нанесением максимально возможного ущерба России». Поэтому официально инциденты не переквалифицируют в теракт, что позволило бы требовать компенсаций, сказал политик РБК.

Депутат отметил, что представители правительства отказались раскрывать парламенту детали расследования под предлогом защиты национальных интересов. По его словам, «создается впечатление, что власти это делают намеренно». Господин Котре также обратил внимание на якобы позднее прибытие кораблей ВМС Германии к месту происшествия без необходимого оборудования.

Ранее по запросу Германии в Италии был арестован гражданин Украины Сергей Кузнецов, подозреваемый в организации диверсии. Западные СМИ сообщают, что он мог руководить группой, осуществившей подрывы, однако задержанный отрицает вину. В Киеве заявили о непричастности к диверсиям.

Что выяснили немецкие СМИ о причастных к подрыву — в материале «Ъ».