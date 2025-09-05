Сбежавшие из СИЗО в Екатеринбурге заключенные могут прятаться на дачах

Главное управление ФСИН по Свердловской области разместило предупреждение для владельцев дачных участков в регионе. Согласно нему, двое сбежавших из екатеринбургского СИЗО №1 заключенных — Иван Корюков и Александр Черепанов — могут скрываться на дачах и приусадебных участках. Сообщение разместила пресс-служба управления.

Портал E1 сообщил, что беглецов засекла камера видеонаблюдения на одном из дачных участков. Отмечается, что преступники уходили в направлении Волчихинского водохранилища. Они сменили одежду и несли при себе бутылку воды и ящик с инструментами.

О побеге заключенных из СИЗО ГУФСИН сообщило 1 сентября. Прошлой осенью суд приговорил Корюкова и Черепанова к 10,5 и 7 годам колонии соответственно. Их признали виновными в покушении на теракт за попытку поджечь военкомат. Беглецы объявлены в федеральный розыск, ФСИН пообещала денежное вознаграждение за информацию о сбежавших.

