Сбежавших из уральского СИЗО осужденных за покушение на теракт объявили в розыск

Двоих осужденных, которые сбежали из СИЗО №1 Екатеринбурга, объявили в федеральный розыск. Согласно данным из базы данных МВД РФ, в розыск объявлены 24-летние Александр Черепанов и Иван Корюков (внесены в список террористов и экстремистов). Как сообщалось ранее, они осуждены по ст. 30 ч. 3, ст. 205 ч. 2 п. «а» УК РФ («Покушение на террористический акт, совершенное группой лиц»).

Согласно базе данных МВД, оба осужденных родом из Свердловской области: Александр Черепанов является уроженцем города Нижние Серги, а Иван Корюков — Кировграда. Согласно распространяемым ориентировкам, оба мужчины славянской внешности. Сообщалось, что в октябре прошлого года суд назначил Черепанову семь лет колонии, Корюкову — десять лет и шесть месяцев. По данным следствия, они планировали поджечь военкомат.

После сообщений о побеге стало известно, что следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении неустановленных сотрудников ГУФСИН.

Мария Игнатова