Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сбежавших из уральского СИЗО осужденных за покушение на теракт объявили в розыск

Двоих осужденных, которые сбежали из СИЗО №1 Екатеринбурга, объявили в федеральный розыск. Согласно данным из базы данных МВД РФ, в розыск объявлены 24-летние Александр Черепанов и Иван Корюков (внесены в список террористов и экстремистов). Как сообщалось ранее, они осуждены по ст. 30 ч. 3, ст. 205 ч. 2 п. «а» УК РФ («Покушение на террористический акт, совершенное группой лиц»).

Предыдущая фотография

Фото: мвд.рф

Фото: мвд.рф

Следующая фотография
1 / 2

Фото: мвд.рф

Фото: мвд.рф

Согласно базе данных МВД, оба осужденных родом из Свердловской области: Александр Черепанов является уроженцем города Нижние Серги, а Иван Корюков — Кировграда. Согласно распространяемым ориентировкам, оба мужчины славянской внешности. Сообщалось, что в октябре прошлого года суд назначил Черепанову семь лет колонии, Корюкову — десять лет и шесть месяцев. По данным следствия, они планировали поджечь военкомат.

После сообщений о побеге стало известно, что следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении неустановленных сотрудников ГУФСИН.

Мария Игнатова

Новости компаний Все