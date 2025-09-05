На расселение аварийных домов в Ростовской области направят еще 136 млн рублей

Из бюджета Ростовской области дополнительно выделят почти 136,8 млн руб. на переселение граждан из аварийного жилья в 2025 году. Об этом указано в распоряжении, опубликованном на сайте регионального правительства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ассигнования увеличены за счет средств «Фонда развития территорий». Из 136,8 млн руб. более 134,7 млн руб. получит город Шахты. Еще 2 млн руб. предназначены для Гуково.

Сейчас в Ростовской области признано аварийным 269 тыс. кв. м жилья, расселения ожидает 8,5 тыс. человек. Согласно планам регионального правительства, в 2025 году жилье будет предоставлено 1,5 тыс. из них.

Мария Иванова