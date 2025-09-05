В Увельском районе завод по утилизации биоотходов не планирует продолжать работу

Увельский районный суд отказал судебному приставу в прекращении исполнительного производства в отношении ООО «Эккрид», которому ранее постановили прекратить работу на 60 суток. В ходе разбирательств выяснилось, что предприятие по производству мясокостной муки и утилизации биологических отходов уже уволило большую часть работников. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Решение о приостановке деятельности ООО «Эккрид» было принято 5 августа. Тогда Увельский суд признал предприятие виновным в превышении допустимой концентрации сероводорода воздуха, после чего работа компании была приостановлена на 60 дней. 15 августа «Эккрид» разрешили на две недели возобновить деятельность, чтобы утилизировать остатки отходов.

Впоследствии судебный пристав направил в суд заявление о прекращении исполнительного производства. Он заявил, что пять опломбированных котлов и другое оборудование «Эккрид» на самом деле принадлежит другой компании — ООО «Гемма». Однако, по мнению суда, первое предприятие на момент решения о прекращении работы все еще являлось владельцем этого имущества. Кроме того, оно может продолжать использовать оборудование в своей деятельности. В результате заявление пристава было отклонено.

ООО «Эккрид» же заявило, что не намерено продолжать работу.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в конце июня текущего года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин требовал доклад о результатах проверки жалобы на работу ООО «Эккрид». В заявлении было указано, что в результате его деятельности жители Южноуральска ощущают едкий неприятный запах.