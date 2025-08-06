В Увельском районе суд на 60 дней приостановил работу завода «Эккрид»

Увельский районный суд признал ООО «Эккрид» виновным в нарушении санитарных правил, гигиенических нормативов и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Деятельность предприятия, которое занимается производством мясокостной муки и утилизацией биологических отходов, приостановлена на 60 дней, сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что завод превысил допустимую концентрацию сероводорода в воздухе. «Эккрид» не смог доказать наличие обстоятельств, повлиявших на несоблюдение санитарных правил. Кроме того, суд пришел к выводу, что организация могла предотвратить правонарушения, но никаких мер для этого не предприняла. При этом завод «Эккрид» начал частично устранять нарушения. Он направил поставщикам отходов письма с требованиями об условиях поставки сырья, для хранения которого организация установит рефрижераторные контейнеры на территории предприятия. Суд учел это в качестве смягчающего обстоятельства.

В конце июня текущего года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах проверки жалобы на работу ООО «Эккрид». В заявлении было указано, что в результате его деятельности жители Южноуральска ощущают едкий неприятный запах. Обращения в компетентные органы результатов не принесли.

ООО «Эккрид» зарегистрировано в Увельском районе Челябинской области в 2009 году. Компания занимается переработкой биологических отходов и производством мясокостной муки. По данным «Спарк-Интерфакс», руководителем и владельцем организации является Дамир Галиулин.