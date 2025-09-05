Директора концертного зала «Башкортостан» выпустили из СИЗО

Советский районный суд Уфы вчера изменил меру пресечения директору государственного концертного зала «Башкортостан» и совладельцу золотодобывающей компании «Иремельбашресурс» Вильдану Яруллину, переведя его из содержания в СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает РБК Уфа со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Башкирии.

Народный артист Башкирии Вильдан Яруллин был задержан в конце мая по подозрению в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Следствие инкриминировало ему заключение договоров с аффилированным предпринимателем на подготовку площадки для песенного конкурса «Время героев». По версии правоохранителей, действия Яруллина причинили ущерб республиканскому бюджету на сумму 9,8 млн руб.

26 мая он был арестован, затем мера пресечения была продлена до 6 сентября.

С делом в отношении директора ГКЗ «Башкортостан» связано расследование в отношении Гульнары Юриной, директора АНОК «Дирекция культурных программ Башкирии», подрядчика культурно-массовых мероприятий в республике. Ее обвиняют в присвоении и растрате бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) при исполнении договора на организацию конкурса «Время героев».

По данным «РБК Уфа», тот же Советский райсуд вчера продлил арест Гульнаре Юриной до 6 ноября.

