В управлении СКР и МВД по Башкирии прокомментировали задержание Гульнары Юриной

Предприниматель и руководитель АНО «Дирекция культурных программ РБ» Гульнара Юрина обвиняется в присвоении и растрате бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщили пресс-службы управления СКР и МВД по Башкирии. Уголовное дело связано с проведением в Уфе в 2023 году конкурса патриотической песни «Время героев». Расследование преступления началось в декабре 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гульнара Юрина

Фото: Управление ФСБ по Башкирии Гульнара Юрина

Фото: Управление ФСБ по Башкирии

«По версии следствия, в 2023 году обвиняемая, находясь в преступном сговоре с директором Государственного концертного зала «Башкортостан», без прохождения конкурсных процедур заключила государственный контракт по завышенной стоимости на подготовку концертной площадки для культурно-массового мероприятия»,— говорится в пресс-релизе ведомства СКР по региону.

Сумма контракта превысила 33 млн руб. Предприниматель предоставила счета-фактуры за якобы оказанные услуги в области исполнительского искусства, которые директор концертного зала принял без проверки. Учреждение их полностью оплатило.

Похищенными средствами сообщники распорядились по своему усмотрению, говорится в сообщении.

Дома и в офисе предпринимателя прошли обыски, следователи устанавливают других сообщников, а также проверяют, не были ли совершены аналогичные преступления. Обыски прошли также дома у сотрудников «Дирекции культурных программ» и в офисах возможных аффилированных юридических лиц.

«В результате изъяты мобильные телефоны, флеш-накопители, жесткие диски, ноутбуки, компьютерная техника, финансовая и учредительная документация, наличные денежные средства, предметы роскоши и драгоценности. Также проведены осмотры личных автомобилей подозреваемых»,— сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.

Ранее было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий директору ГКЗ «Башкортостан» Вильдану Яруллину, он арестован.

Наталья Балыкова