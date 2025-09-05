Камеры засекли сбежавших из СИЗО Екатеринбурга на дачном участке

Жителей Свердловской области Ивана Корюкова и Александра Черепанова (внесены в список террористов и экстремистов), которые были осуждены за попытку поджечь военкомат, сняла камера видеонаблюдения на одном из дачных участков, передает портал Е1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: telegram-канал «Антитеррор Урал» Фото: telegram-канал «Антитеррор Урал» Следующая фотография 1 / 2 Фото: telegram-канал «Антитеррор Урал» Фото: telegram-канал «Антитеррор Урал»

Сбежавшие из СИЗО в Екатеринбурге уральцы переоделись в теплую одежду и шли в направлении Волчихинского водохранилища. Они скрывались от погони, передвигаясь через сады и огороды, с собой у них были ящик с инструментами и бутылка воды.

По данным следствия, 24-летние Александр Черепанов и Иван Корюков были осуждены за покушение на совершение террористического акта (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). В октябре прошлого года суд назначил Черепанову семь лет колонии, Корюкову — десять лет и шесть месяцев. После побега из СИЗО 1 сентября их объявили в федеральный розыск — ГУФСИН по Свердловской области планирует выплатить денежное вознаграждение за информацию о местонахождении сбежавших.

Ирина Пичурина