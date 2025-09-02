ГУФСИН предложило награду за сведения о беглецах из СИЗО Екатеринбурга

ГУФСИН по Свердловской области объявило денежное вознаграждение за информацию о местонахождении двух осужденных Ивана Корюкова и Александра Черепанова (внесены в список террористов и экстремистов), совершивших побег из следственного изолятора №1 Екатеринбурга. Как сообщили в ведомстве, за достоверные сведения предусмотрено денежное вознаграждение, сумма которого не раскрывается.

Предположительно, разыскиваемые могут быть одеты в тёмную одежду и скрывать лицо под головными уборами.

По данным следствия, они были осуждены за покушение на совершение террористического акта (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Побег произошёл утром 1 сентября. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Антитеррор Урал», видно, как двое мужчин в спортивной одежде бегут через парковку. Предположительно они выбрались через крышу изолятора. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) в отношении неустановленных сотрудников учреждения.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», после побега Корюков и Черепанов были объявлены в федеральный розыск.

Любую информацию о местонахождении разыскиваемых можно передать по телефонам дежурной службы ГУФСИН по Свердловской области, а также через телефон доверия УФСБ России по Свердловской области, в МВД или через форму обратной связи в Telegram-канале «Антитеррор Урал».

