В Ростове отремонтируют более 1,7 км водопроводных сетей до конца года

До конца 2025 года планируют завершить капремонт нескольких объектов водопроводной сети Ростова-на-Дону общей протяженностью более 1,7 км. Стоимость работ оценена в 98 млн руб. Общяя стоимость работ составит более 98 млн руб. Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на данные «Ростовводоканала».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В рамках капитального ремонта будет завершена модернизация участка водопроводной сети в Александровке по ул. Солидарности протяженностью 1 км, от пер. Равенства до пер. Гельца. Стоимость этих работ составит 34,3 млн руб.

Кроме этого, будет проведен капитальный ремонт участка водопроводной сети длиной 300 м. по ул. 339-й Стрелковой Дивизии, от дома №29 до ул. Малиновского в Западном жилом массиве. На эти цели будет выделено почти 20 млн руб.

Также планируется капремонт 420 м водопроводной сети по ул. Текучева, от ул. Возрождения до пр. Ярового.

В перечень работ войдут капитальный ремонт и замена оборудования на насосных станциях «Восточная» и «Военвед».

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в течение 2025 года в Ростове-на-Дону на реконструкцию ливневой канализации из бюджета направят 1,5 млрд руб., а общая стоимость работ составит 8,7 млрд руб.

Наталья Белоштейн