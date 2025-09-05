Экс-главу ЮУ КЖСИ будут судить за злоупотребление полномочиями на 34 млн рублей

Следственные органы Челябинской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора АО «Специализированный застройщик “Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и инвестиций”» (ЮУ КЖСИ) Владимира Атаманченко, задержанного сотрудниками УФСБ России по региону. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

По версии следствия, в 2021-2023 годах Владимир Атаманченко, используя служебные полномочия, получил под отчет средства организации в сумме 34,3 млн руб. в качестве займа. «Средства были перечислены с расчетного счета акционерного общества на его личные банковские счета и впоследствии использованы для целей, не связанных с деятельностью предприятия, — для возврата личных денежных займов», — сообщает СК СКР по региону.

Помимо причинения материального ущерба в особо крупном размере, господин Атаманченко подорвал авторитет корпорации, принадлежащей региональному правительству, отмечают в СК.

В ходе следствия были арестованы расчетные счета и два объекта недвижимости общей стоимостью свыше 12,2 млн руб. Материалы уголовного дела направили в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2023 году на директора компании уже заводили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Тогда, по данным следствия, он занял у корпорации 10 млн руб. и не вернул. В апреле 2024-го дело прекратили, поскольку экс-гендиректор ЮУ КЖСИ выплатил долг. Ему назначили штраф в размере 40 тыс. руб.

Виталина Ярховска