СК предъявил главе ЮУ КСЖИ обвинение в злоупотреблении полномочиями

Следственное управление Следственного комитета РФ по Челябинской области официально подтвердило возбуждение уголовного дела в отношении генерального директора АО «Специализированный застройщик „Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки“» (ЮУ КСЖИ, принадлежит правительству Челябинской области) Владимира Атаманченко. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотреблении должностными полномочиями), сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По версии следствия, осенью 2019 года гендиректор ЮУ КЖСИ, «вопреки интересам службы из корыстной и иной личной заинтересованности», обратился к руководителю подконтрольного ООО «Строительно-монтажное управление № 12», который по совместительству является заместителем директора корпорации, по вопросу выдачи займа в размере 10 млн руб. со счета организации «в личных целях». Владимир Атаманчено, по мнению следователей, заведомо знал об экономической невыгодности сделки для ООО.

«Директор общества, находясь под влиянием авторитета и должностного положения генерального директора, действуя по прямому указанию непосредственного руководителя, добросовестно заблуждаясь относительно намерения последнего в ближайшее время погасить задолженность, заключил договор займа и передал гендиректору корпорации 10 млн руб. на срок до 14 ноября 2020 года под 7,5 % годовых»,– сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области, подчеркивая, что до настоящего времени глава ЮУ КЖСИ средства не вернул. По мнению следствия, господин Атаманченко получил от этого материальную выгоду в виде экономии на процентах, длительного невозврата займа, отсутствия неустойки за просрочку обязательств по возврату долга.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые занимаются оперативным сопровождением по делу.

Следователи СК провели обыски в корпорации и по месту жительства обвиняемого. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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