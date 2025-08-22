Путин уверен в возвращении западных компаний в Россию

Президент Владимир Путин выразил уверенность, что иностранные компании, покинувшие Россию, будут возвращаться.

«Те, кто уходит со сцены нашего взаимодействия в результате политического давления, уверен, они будут возвращаться. И многие, повторяю, и сейчас работают, а многие вернутся»,— сказал Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли (цитата по ТАСС).

На встрече президент также заявил, что полномасштабное восстановление отношений с Западом «зависит не от нас», а «прежде всего от наших западных партнеров». Он добавил, что очень рассчитывает на продолжение «шагов, которые были сделаны».