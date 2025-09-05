Новые трехсекционные трамваи в Екатеринбурге вышли на маршрут №18

Семь новых трехсекционных трамваев в Екатеринбурге 5 сентября вышли на маршрут №18, сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Орлов. По контракту в город должны доставить еще восемь трамваев.

Накануне в Екатеринбург в рамках транспортной реформы прибыли семь новых трехсекционных трамваев, произведенных Усть-Катавским вагоностроительным заводом (УКВЗ) в Челябинской области. Они полностью низкопольные, вмещают до 260 человек, оборудованы системой кондиционирования и медиаэкранами.

Напомним, в Екатеринбурге и в городах Свердловской области с 1 сентября для жителей всех возрастов увеличили скидку на проезд в общественном транспорте при оплате через Систему быстрых платежей (СБП). Уральцы смогут экономить 9 руб. на поездке. Кроме того, с начала осени в Екатеринбурге отменили оплату за проезд учащимся 7-18 лет.

Ирина Пичурина