Проезд для школьников Екатеринбурга в транспорте станет бесплатным
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов принял решение сделать бесплатным проезд для учеников городских школ с 1 сентября, об этом он объявил на педагогическом совещании работников образования Свердловской области. Замглавы города Рустам Галямов заявил, что постановление будет подписано уже 29 августа.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Решение было принято после предложения врио губернатора Дениса Паслера. «Если вы поддержите, то хотел бы поручить главе администрации Екатеринбурга и его команде с 1 сентября сделать проезд для детей с 7 до 18 лет в наземном городском транспорте бесплатным»,— сказал он. Господин Паслер также поручил проработать вопрос о снижении цены на проезд для детей в метро в три раза или более. Школы должны выдать ученикам справки об обучении, чтобы они могли ездить на автобусах, троллейбусах и трамвая бесплатно.
«Брутто-контракты позволяют нам достаточно гибко подходить к предоставлению особых условий для различных категорий наших пассажиров. Наверняка вы помните случаи, когда детей высаживали — эта ситуация абсолютно недопустима. В принципе, мы готовы к тому, чтобы с 1 сентября наших детей возить бесплатно на наземном транспорте»,— рассказал Алексей Орлов.
Всего в Екатеринбурге в 2025 году будут обучаться свыше 200 тыс. детей.
Напомним, в городах Свердловской области с 1 сентября для жителей всех возрастов увеличат скидку на проезд в общественном транспорте при оплате через Систему быстрых платежей (СБП). Уральцы смогут экономить 9 руб. на поездке. С января скидка составляет 4 руб.