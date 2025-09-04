Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбург прибыли первые из 15 новых трехсекционных трамваев от УКВЗ

В Екатеринбург в рамках транспортной реформы прибыли семь новых трехсекционных трамваев, произведенных Усть-Катавским вагоностроительным заводом, сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале. Скоро они начнут работу на маршруте №18.

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новые трамваи полностью низкопольные, вмещают до 260 человек, оборудованы системой кондиционирования, медиаэкранами и адаптированы для комфортного и безопасного передвижения по мегаполису. До конца января 2026 года в Екатеринбург планируется поставить еще восемь трамваев аналогичной модели.

Помимо этого, в городе начнутся испытания другой современной модели трамвая — 71-415М от «Уралтрансмаша». Вагоны этой серии рассчитаны на 221 пассажира и специально оборудованы для перевозки маломобильных граждан. После испытаний власти примут решение о возможном запуске модели на линию.

По словам господина Паслера, в целом в Свердловской области планируется обновить более тысячи единиц общественного транспорта — автобусов, троллейбусов и трамваев.

Напомним, Усть-Катавский вагоностроительный завод стал победителем аукциона на поставку 15 трамваев для Екатеринбурга. Сумма контракта составила 2,1 млрд руб. Благодаря конкуренции удалось сэкономить около 500 млн руб.

Полина Бабинцева

Новости компаний Все