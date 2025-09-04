В Екатеринбург прибыли первые из 15 новых трехсекционных трамваев от УКВЗ

В Екатеринбург в рамках транспортной реформы прибыли семь новых трехсекционных трамваев, произведенных Усть-Катавским вагоностроительным заводом, сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале. Скоро они начнут работу на маршруте №18.

Новые трамваи полностью низкопольные, вмещают до 260 человек, оборудованы системой кондиционирования, медиаэкранами и адаптированы для комфортного и безопасного передвижения по мегаполису. До конца января 2026 года в Екатеринбург планируется поставить еще восемь трамваев аналогичной модели.

Помимо этого, в городе начнутся испытания другой современной модели трамвая — 71-415М от «Уралтрансмаша». Вагоны этой серии рассчитаны на 221 пассажира и специально оборудованы для перевозки маломобильных граждан. После испытаний власти примут решение о возможном запуске модели на линию.

По словам господина Паслера, в целом в Свердловской области планируется обновить более тысячи единиц общественного транспорта — автобусов, троллейбусов и трамваев.

Напомним, Усть-Катавский вагоностроительный завод стал победителем аукциона на поставку 15 трамваев для Екатеринбурга. Сумма контракта составила 2,1 млрд руб. Благодаря конкуренции удалось сэкономить около 500 млн руб.

Полина Бабинцева