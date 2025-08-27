Скидка на проезд по СБП в городах Свердловской области составит 9 рублей с осени

В городах Свердловской области с 1 сентября увеличится скидка на проезд в общественном транспорте при оплате через Систему быстрых платежей (СБП), передает департамент информационной политики региона. Уральцы смогут экономить 9 руб. на поездке, сейчас скидка составляет 4 руб.

Акция будет действовать до 31 декабря в Екатеринбурге и на нескольких маршрутах в Березовском, Верхней Пышме, Ивделе, Ирбите, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Новоуральске, Талице. «Сегодня для жителей Екатеринбурга и ряда городов Свердловской области достигнуты договоренности с Национальной системой платежных карт (НСПК) об увеличении размера скидки для пассажиров, оплачивающих проезд при помощи QR-кодов. Такая мера поддержки позволяет не только популяризировать цифровые сервисы, но и делает поездки в общественном транспорте более выгодными»,— сказал врио губернатора Денис Паслер.

Как сообщила директор департамента развития продуктов и технологических сервисов НСПК Мария Точилова, сегодня Средний Урал находится в числе лидеров по оплате проезда через СБП: каждый месяц свердловчане совершают порядка 2,8 млн поездок, оплату принимают 18 перевозчиков более чем на 150 маршрутах.

Напомним, жители и гости Екатеринбурга за первые шесть месяцев 2025 года оплатили проезд на трамвае, троллейбусе и автобусе по QR-коду или NFC через систему быстрых платежей более 17,2 млн раз и сэкономили почти 69 млн руб. При этом с 10 октября по 31 декабря 2024 года стоимость проезда при оплате по СБП составляла 20 руб.

Ирина Пичурина