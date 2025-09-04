Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Илон Маск хочет, чтобы президентом Ирландии был Конор Макгрегор

Бывший боец смешанных единоборств Конор Макгрегор призвал своих подписчиков помочь ему стать президентом Ирландии, сообщает The Irish Times. Соответствующее видеообращение на фоне здания правительства он опубликовал в своих аккаунтах в социальных сетях.

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

В комментариях его тут же поддержал Илон Маск. «Никто не будет бороться за ирландский народ так сильно, как Конор Макгрегор!» — написал самый богатый человек в мире.

Макгрегор впервые намекнул на то, что не против стать президентом Ирландии еще полгода назад. Поводом стало его недовольство тем, что ирландское правительство намерено подписать пакт ЕС о миграции и предоставлении убежища. Документ направлен на перераспределение миграционных потоков между всеми странами—членами союза. А Конор Макгрегор не хочет увеличения числа мигрантов в Ирландии.

Ранее сам Илон Маск неоднократно публично поддерживал протесты против мигрантов в разных странах, а также ультраправых активистов и партии. Так, недавно миллиардер обвинил нелегальных мигрантов в нападениях на детей в Шотландии, а до этого лично поздравил лидера «Альтернативы для Германии» с успешными результатами выборов в Бундестаг.

Помимо двух чемпионских титулов UFC в бэкграунде Конора Макгрегора есть судимость за изнасилование. 31 июля суд Дублина отклонил апелляцию спортсмена. Законодательство Ирландии не запрещает выдвигать свою кандидатуру в президенты гражданам с судимостью.

Кирилл Сарханянц

«Мое имя — Макгрегор — обагрено кровью на многих полях сражений в охваченных войной шотландских горах XVII века, когда мы боролись за независимость от Британии. Я верю, что и мои предки были там. Я же сражаюсь на современной гладиаторской арене»&lt;br> Конор Макгрегор родился 14 июля 1988 года в Дублине, Ирландия. В юности играл за любительский футбольный клуб «Лудерс Селтик»

Фото: Jared Wickerham / Staff / Getty Images

«Человек должен мечтать. Всегда. Вне зависимости от того, какими бы невероятными и неисполнимыми казались ваши мечты другим, продолжайте мечтать»&lt;br> После окончания школы некоторое время Конор Макгрегор работал сантехником. До своего первого гонорара от UFC получал пособие $235 в месяц

Фото: Reuters / Gary A. Vasquez / USA TODAY Sports

Фото: Josh Hedges / Zuffa LLC via Getty Images / Josh Hedges/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Фото: Reuters / Gary A. Vasquez / USA TODAY Sports

Фото: John Locher / AP

Фото: Reuters / Joshua Dahl / USA TODAY Sports

Фото: AP / Seth Wenig

Фото: deedevlin1 / instagram

Фото: Reuters / Noah K. Murray / USA TODAY Sports

На фото: Конор Макгрегор и Владимир Путин во время финального матча чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве

Фото: AP / Alexei Nikolsky / Sputnik / Kremlin Pool

Фото: AP

Фото: AP / Frank Franklin II

Фото: Steve Marcus / Reuters

Фото: John Locher / AP

Фото: Mike Segar / Reuters

Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Фото: Jim Rassol / USA TODAY Sports / Reuters

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Фото: JORGE GUERRERO / AFP

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

