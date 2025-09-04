Илон Маск хочет, чтобы президентом Ирландии был Конор Макгрегор
Бывший боец смешанных единоборств Конор Макгрегор призвал своих подписчиков помочь ему стать президентом Ирландии, сообщает The Irish Times. Соответствующее видеообращение на фоне здания правительства он опубликовал в своих аккаунтах в социальных сетях.
Конор Макгрегор
Фото: Andrew Couldridge / Reuters
В комментариях его тут же поддержал Илон Маск. «Никто не будет бороться за ирландский народ так сильно, как Конор Макгрегор!» — написал самый богатый человек в мире.
Макгрегор впервые намекнул на то, что не против стать президентом Ирландии еще полгода назад. Поводом стало его недовольство тем, что ирландское правительство намерено подписать пакт ЕС о миграции и предоставлении убежища. Документ направлен на перераспределение миграционных потоков между всеми странами—членами союза. А Конор Макгрегор не хочет увеличения числа мигрантов в Ирландии.
Ранее сам Илон Маск неоднократно публично поддерживал протесты против мигрантов в разных странах, а также ультраправых активистов и партии. Так, недавно миллиардер обвинил нелегальных мигрантов в нападениях на детей в Шотландии, а до этого лично поздравил лидера «Альтернативы для Германии» с успешными результатами выборов в Бундестаг.
Помимо двух чемпионских титулов UFC в бэкграунде Конора Макгрегора есть судимость за изнасилование. 31 июля суд Дублина отклонил апелляцию спортсмена. Законодательство Ирландии не запрещает выдвигать свою кандидатуру в президенты гражданам с судимостью.