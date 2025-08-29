Девочка с лезвиями

В Шотландии уже почти неделю горячо обсуждается видеоролик, на котором девочка кричит на мужчину, угрожая ему ножом и топором. На видео она называет его «гребаным мигрантом» и обвиняет в том, что он избил ее. В интернет-дискуссиях на эту тему отметился даже Илон Маск. Вот только власти в итоге предъявили обвинения не мужчине, а самой девочке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @svtv_news Фото: @svtv_news

Полиция шотландского города Данди сообщила в среду об аресте 12-летней девочки, которую в интернете успели прозвать «героиней» с «храбрым сердцем». Видеоролик с ее участием за несколько дней успел набрать миллионы просмотров. На видео она и еще одна девушка, которая утверждает, что она ее сестра, беспрерывно кричат на оператора-мужчину.

«Мне ***12, чел. А вы *** избиваете детей, чел. Потому что вы гребаные убийцы»,— кричит девочка в рваных джинсах и темной футболке. В определенный момент мужчина за кадром просит ее «показать нож», и та показывает — в ее руках не только нож, но и топор. «Не трогай мою младшую сестру, ей *** 12! А ты только что избил меня»,— кричит вторая героиня ролика.

Мужчина затем переходит с английского языка на, очевидно, родную для себя речь. Этого оказалось достаточно для того, чтобы посмотревшие ролик в интернете решили для себя, что перед ними типичное нападение нелегального мигранта на маленьких девочек. Вот только те сумели дать отпор негодяю.

Пройти мимо резонансного видео не смог и Илон Маск. Он репостнул несколько высказываний на эту тему, в том числе ультраправого активиста Томми Робинсона, и присоединился к тем, кто обвинил нелегальных мигрантов в нападениях на местных детей.

Тот самый «нападавший» оказался 21-летним болгарином Фатосом Али Думаной, переехавшим в Шотландию в июне 2021 года. Он женат, а в декабре у него родился сын, выяснила The Daily Mail. «Я не трогал ее. Я ее не бил, клянусь жизнью, у меня самого ребенок. Я бы никогда никого не обидел. Я не нелегальный мигрант. Я не сделал ничего противозаконного. Я не бил их. В конце концов, я человек, а не животное»,— заявил молодой человек.

Инцидент, как выяснилось, произошел еще в субботу, 23 августа. Полиция немедленно прибыла на место и задержала мужчину. Однако вскоре он был отпущен, никаких обвинений ему предъявлено не было.

А вот главную героиню видеоролика после изучения всех улик, в том числе записей с камер наружного наблюдения, арестовали. Ей предъявлены обвинения в незаконном хранении холодного оружия.

«Она будет передана соответствующим органам» как несовершеннолетняя, заявили в полиции.

Что же до Илона Маска, то он был удостоен отдельного упоминания первым министром Шотландии. «Такие люди, как Илон Маск, распространяя дезинформацию об этом деле, пытаются подорвать чувство сплоченности в нашем обществе. Это совершенно неприемлемо, и полиция Шотландии абсолютно права, привлекая внимание к этой проблеме»,— заявил Джон Суини.

Сам миллиардер, впрочем, остался недоволен концовкой конфликта девочки и мигранта: «Что это за правительство такое, которое арестовывает маленьких девочек, пытающихся защитить себя?» — написал глава X.

Кирилл Сарханянц