Федерация футбола Италии попрощалась с Джорджо Армани

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина назвал тяжелой утратой для страны смерть модельера Джорджио Армани. Вечером 5 сентября федерация почтит память «истинного короля моды» на стадионе Бергамо перед матчем Италия — Эстония.

«Я считаю своим долгом еще раз поблагодарить его, как и тогда, когда он решил одеть сборную Италии по футболу, за все, чего он добился за свою жизнь»,— заявил Габриэле Гравина (цитата по сайту FIGC).

Джорджио Армани умер 4 сентября в возрасте 91 года. Его модельный дом разработал форму для сборной Италии на чемпионате мира 1994 года. В 2019 году Emporio Armani стал «брендом одежды и предметов роскоши» федерации футбола. С того же года компания создает форму для взрослой мужской и женской сборных, а также для молодежной сборной Италии до 21 года.

«Я не делаю моду, я одеваю людей»

Джорджо Армани родился 11 июля 1934 года в итальянском городе Пьяченца

Фото: Getty Images / Adriano Alecchi / Mondadori Portfolio

До того как стать одним из мировых законодателей моды, Армани успел отучиться два года на медфакультете, отслужить в армии, поработать помощником фотографа, подсобным рабочим и оформителем витрин

Фото: David Lees / Corbis / VCG / Getty Images

В 1961 году Армани стал ассистентом модельера Нино Черутти. В его компании по выпуску мужской одежды «Хитман» Армани шесть лет работал над шитьем, кроем и построением лекал. С 1970 года создавал модели одежды для нескольких итальянских марок

Фото: David Lees / Corbis / VCG / Getty Images

Первую коллекцию под брендом Giorgio Armani мир моды увидел в 1974 году. В коллекции появился женский блейзер, перекроенный из мужского пиджака с подчеркнутой линией талии. Благодаря ему Армани попал на обложку журнала Time, став вторым после Кристиана Диора дизайнером, удостоенным такой чести

Фото: AP / Bob Galbraith

В 1980 году началось сотрудничество Армани с кинематографом. Его костюмы носили многие голливудские звезды: от Ричарда Гира в картине «Американский жиголо» (1980) до Леонардо Ди Каприо в «Волке с Уолл-стрит» (2013)
На фото: Джорджио Армани с актером Арнольдом Шварценеггером и его женой Марией Шрайвер в 1998 году

Фото: Reuters

Армани стал одним из первых в мире высокой моды, кто начал сегментировать свой бренд — мужская и женская одежда и обувь, аксессуары, часы, галантерея, ювелирные изделия и товары для дома выпускались под марками Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Exchange, Armani USA, Jeans, Armani Junior, Armani Casa

Фото: AP / Luca Bruno

Бренд Giorgio Armani насчитывает более 2 тысяч магазинов и бутиков в разных странах мира, имеет штат свыше 8,6 тысяч сотрудников. Доход бренда за год превышает €2 млрд

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Активисты организации PETA, ведущей борьбу за права животных, неоднократно устраивали протесты против новых коллекций одежды дома Armani с использованием натуральных меха и кожи. В 2016 году дизайнер отказался от использования натурального меха

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В России первый бутик бренда открылся в 2001 году. В 2005 году Армани запустил линию одежды от кутюр. Через год модельер стал дизайнером формы для национальной сборной Англии по футболу и для итальянских знаменосцев на Зимних Олимпийских играх в Турине. В том же году его компания начала строительство отеля класса люкс Armani Hotels в Дубаи, который открылся в в 2010 году
На фото: Джорджо Армани с актрисой Ингеборгой Дапкунайте, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2018 году компания Giorgio Armani сократила количество своих брендов и реструктурировал сеть магазинов на фоне падения выручки. Компания оставила только три линейки вместо семи

Фото: Reuters / Stefano Rellandini

Одно из правил бизнеса Джорджо Армани звучит так: «Я не делаю моду, я одеваю людей». Еще одно правило, которого придерживается дизайнер: «Побеждают выносливые. Это значит, что для победы нужно какое-то кредо, опора, на основании которой ты совершаешь поступки»

Фото: Reuters / Stefano Rellandini

Джорджо Армани был единственным акционером одноименной компании, а также креативным директором и председателем правления. Считался одним из богатейших людей Италии. Журнал Forbes оценивает его состояние в $11,3 млрд

Фото: Reuters / Benoit Tessier

У Армани множество наград и званий, среди них премия Неймана Маркуса за «выдающиеся достижения в области моды» (1980, 1981,1984), титул почетного кавалера Итальянской Республики «за вклад в отечественное искусство» (1987), орден Почетного легиона (2008)

Фото: Reuters / Alessandro Garofalo

Джорджио Армани на показе своей коллекции в Париже, 2024 год

Фото: Yves Herman / Reuters

На показе своей коллекции в Милане, 2024 год

Фото: Claudia Greco / Reuters

Модельер умер 4 сентября 2025 года. «Господин Армани, как его всегда с уважением и восхищением называли сотрудники и партнеры, мирно скончался в окружении близких. Неутомимый, он работал до последних дней, посвятив себя компании, ее коллекциям и разнообразным и постоянно меняющимся проектам, как текущим, так и текущим»,— передала La Repubblica сообщение основанной модельером компании

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

