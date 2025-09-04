Федерация футбола Италии попрощалась с Джорджо Армани

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина назвал тяжелой утратой для страны смерть модельера Джорджио Армани. Вечером 5 сентября федерация почтит память «истинного короля моды» на стадионе Бергамо перед матчем Италия — Эстония.

«Я считаю своим долгом еще раз поблагодарить его, как и тогда, когда он решил одеть сборную Италии по футболу, за все, чего он добился за свою жизнь»,— заявил Габриэле Гравина (цитата по сайту FIGC).

Джорджио Армани умер 4 сентября в возрасте 91 года. Его модельный дом разработал форму для сборной Италии на чемпионате мира 1994 года. В 2019 году Emporio Armani стал «брендом одежды и предметов роскоши» федерации футбола. С того же года компания создает форму для взрослой мужской и женской сборных, а также для молодежной сборной Италии до 21 года.