Компании пригласили на опасные земли

Государство сможет разделить расходы на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде (ОНВОС) с бизнесом — Росреестр разработал законопроект, разрешающий компаниям и ИП за свой счет проводить рекультивацию загрязненных земель, находящихся в госсобственности. Они смогут получить такие земельные участки в безвозмездное пользование для восстановления на срок до пяти лет, после чего получить их в аренду без торгов. Предполагается, что государство сэкономит на рекультивации, а интерес к такой схеме проявят девелоперы, занимающиеся строительством складов и промышленных объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти готовятся разрешить бизнесу самому расчищать земли с многолетними промышленными загрязнениями в обмен на право строить там склады и индустриальные объекты

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Власти готовятся разрешить бизнесу самому расчищать земли с многолетними промышленными загрязнениями в обмен на право строить там склады и индустриальные объекты

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Схему ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде предложено пересмотреть — для этого Росреестр предлагает внести изменения в Земельный кодекс и закон «Об охране окружающей среды» (№7 ФЗ от 10 января 2002 года). Поправки позволят бизнесу получить в безвозмездное пользование на пять лет земельные участки под восстановление за свой счет, после чего арендовать их без проведения торгов. Подтверждать ликвидацию накопленного вреда будет Росприроднадзор.

Напомним, ОНВОС — это земельные и водные участки, которым был причинен значительный ущерб от экономической деятельности, а также объекты капстроительства и отходы на них. После выявления брошенных хранилищ ядовитых веществ на предприятии-банкроте в Усолье-Сибирском собственников промобъектов обязали проводить их очистку или оплачивать ликвидацию загрязнений при выводе из эксплуатации (см. “Ъ” от 16 июня 2023 года и 9 марта). Ликвидация же бесхозных токсичных свалок и промплощадок происходит силами государства в рамках федпроектов «Чистая страна» и «Генеральная уборка». На 28 августа 2025 года в Государственный реестр ОНВОС (ГРОНВОС) включены 1286 объектов.

Изменения «позволят повысить эффективность использования земельных участков», сократить количество объектов, включенных в ГРОНВОС, а также расходы региональных и муниципальных бюджетов, отмечают авторы документа. Кроме того, «в условиях дефицита земли девелоперы испытывают повышенный интерес к новым площадкам под застройку» — а загрязненные территории особенно привлекательны для промышленной и складской застройки. Документ также содержит нормы, направленные на предупреждение нецелевого использования очищенных земель: в частности, будет действовать запрет на перевод такого участка из одной категории в другую, передачу прав пользования другому лицу, а также на размещение объектов, не предусмотренных проектом ликвидации.

Отметим также, привлечение бизнеса к решению госзадач в области экологии уже стало обычной практикой. В условиях приоритизации бюджетных расходов (см. “Ъ” от 27 августа) перекладывание расходов на бизнес, очевидно, будет приобретать все большие масштабы: как заявлял ранее профильный вице-премьер Дмитрий Патрушев, «на каждый бюджетный рубль мы должны привлекать внебюджетные средства» (см. “Ъ” от 19 декабря 2024 года). «За последние девять лет расходы государства на ликвидацию объектов накопленного вреда составили более 150 млрд руб. Стоимость работ по каждому объекту зависит от многих факторов: площадь и расположение, объем и состав отходов, технологическое решение и другие условия. Она может варьироваться от нескольких миллионов до десятков миллиардов рублей. Предлагаемый законопроект позволит привлечь внебюджетное финансирование. Минприроды участвовало в его подготовке»,— сообщили “Ъ” в министерстве.

В Росреестре “Ъ” отметили, что на спрос на участки будут влиять различные факторы, в том числе объем затрат на ликвидацию накопленного вреда, потенциальная прибыль, которая может быть получена в результате вовлечения участка в оборот, а также его целевое назначение. Например, спрос на участки сельхозназначения будет существенно ниже по сравнению с участками в населенных пунктах, «поскольку возможность использования сельхозземель для целей строительства ограничена».

Ликвидация накопленного экологического ущерба зачастую очень недешевая и технологически непростая процедура, указывает член общественного совета при Минстрое Илья Пономарев: свалки или нарушенные территории стоят годами, «зачастую на вполне привлекательных участках». Спрос на подобные участки высок, отмечает президент Национального объединения строителей Антон Глушков. Для промзон и складских комплексов, объясняет он, действуют существенно менее строгие экологические требования по сравнению с жилой застройкой (можно применять более гибкие и экономичные технологии рекультивации, например, изоляцию загрязненного грунта, а не его полное удаление, которое стоит значительно дороже). К тому же эти территории часто обладают развитой инфраструктурой: транспортными магистралями, инженерными коммуникациями и близостью к логистическим хабам, что «многократно повышает их инвестиционную привлекательность» и значительно ускоряет реализацию проектов.

Анна Королева