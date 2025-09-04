Минэкономразвития: инфляционные риски в ближайшие месяцы низки

Согласно прогнозу Минэкономразвития, инфляционные риски в России в ближайшие месяцы низки. Об этом заявил министр глава министерства Максим Решетников в интервью телеканалу РБК.

Министр также сказал, что не ожидает снижения экономики России к концу года. Он добавил, что на рынках не наблюдается значительных дисбалансов, хотя по отдельным видам продукции возможны колебания. Видение инфляционных рисков, уточнил министр, основано, в том числе, на оценке Минсельхоза по урожаю в стране.

Сегодня Максим Решетников заявил, что в последние два месяца в России фиксируется дефляция, однако в экономике отмечается сильное охлаждение. Также министр экономического развития сказал, что у Центробанка есть большое пространство для снижения ключевой ставки.