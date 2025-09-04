Решетников: у ЦБ есть большое пространство для снижения ключевой ставки

У Банка России есть большое пространство для снижения ключевой ставки, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью «России-24» на полях Восточного экономического форума. Он отметил, что принятие решения о том, как и на сколько можно снизить ставку, — прерогатива ЦБ РФ.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Максим Решетников

Господин Решетников добавил, что на данный момент наблюдается сильное охлаждение экономики. «Мы видим, что многие машиностроительные заводы сейчас недозагружены, — сказал он. И где-то на четырехдневку переходят, где-то там не полную неделю». Организации стремятся снизить издержки и затраты труда, и это тревожный знак, подчеркнул министр.