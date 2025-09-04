В Ростовской области организаторы торгов задолжали бизнесу 80 миллионов рублей

В первом полугодии 2025 году в Ростовской области после вмешательства прокуратуры организаторами и участниками закупок погашено 80 млн руб. долга перед предпринимателями. Они вовремя не оплатили выполненные работы и услуги. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

В надзорном органе отметили, что за аналогичный период прошлого года сумма выплаченной задолженности после вмешательства прокуратуры составила 75 млн руб., что на 6,2% меньше, чем в этом году.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в первом полугодии 2025 года в регионе прокуратурой пресечено проведение порядка 850 необоснованных внеплановых проверок бизнеса, годом ранее их было инициировано на 15% больше — 1 тыс.

Наталья Белоштейн