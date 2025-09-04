В Ростовской области число необоснованных проверок бизнеса сократилось на 15%

Прокуратурой Ростовской области в первом полугодии 2025 года пресечено проведение порядка 850 необоснованных внеплановых проверок бизнеса, годом ранее их было инициировано на 15% больше — 1 тыс. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего в Ростовской области в сфере соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности в январе-июне 2025 года прокурорами выявлено свыше 7,3 тыс. нарушений. За аналогичный период прошлого года их было 6,8 тыс. Рост показателя составил 6,8%.

В связи с этим в первом полугодии было принято более 4,1 тыс. мер прокурорского реагирования, годом ранее вмешательство прокуратуры потребовалось в 3,7 тыс. случаев. Показатель вырос на 9,7%.

В целом по России Ростовская область и Краснодарский край, как ранее сообщал «Ъ-Ростов», заняли 4-5 места в рейтинге российских регионов по количеству проверок бизнеса в 2024 году. Южные территории показали одинаковые результаты — по 2,9 тыс. проверок, что составляет по 3% от общероссийского объема контрольных мероприятий.

Лидером по числу проверок предприятий стала Москва с 13,3 тыс. мероприятий. Второе место досталось Санкт-Петербургу (5,7 тыс.), третье — Свердловской области (3,8 тыс.). На долю пяти ведущих регионов пришлось около 30% всех проверок в стране.

Наталья Белоштейн