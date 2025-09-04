«Самбери» построит фабрику-кухню в Приморье за 1,5 млрд рублей

Краснодарская группа компаний «Магнит» через свою сеть «Самбери» планирует открыть фабрику-кухню для производства готовых блюд на Дальнем Востоке. Предприятие разместят на территории опережающего развития «Надеждинская» в Приморском крае. Инвестиции составят 1,5 млрд руб., запуск намечен на середину 2027 года, сообщает пресс-служба ПАО.

Площадь фабрики составит 4,5 тыс. кв. м, мощность — до 14 т продукции в сутки (около 65 тыс. порций). Планируется выпуск свыше 100 наименований готовых блюд, включая салаты, кулинарию, блюда азиатской кухни, замороженные полуфабрикаты, кондитерские изделия шоковой заморозки и безалкогольные напитки. Предприятие будет работать по международным стандартам ISO 22000 и ХАССП.

Проект предусматривает создание 300 новых рабочих мест. Соглашение подписано между гендиректором ООО «ДВ Невада» Львом Волковым и первым вице-губернатором Приморья Верой Щербиной на Восточном экономическом форуме.

Сеть «Магнит» зарегистрирована в Краснодаре и насчитывает более 31 тыс. магазинов в России и Узбекистане. Компания приобрела 33% «Самбери» в 2023 году, а в 2024 году завершила сделку по выкупу доли и получила опцион на оставшуюся часть компании.

Анна Гречко