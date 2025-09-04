Лидеры «коалиции желающих» провели видеоконференцию с Трампом

Европейские лидеры созвонились с президентом США Дональдом Трампом в режиме видеоконференции после того, как провели встречу в формате «коалиции желающих» в Париже. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на французского президента Эмманюэля Макрона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Финляндии Александр Стубб, президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите «Коалиции желающих» в Елисейском дворце в Париже

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Сегодня в Париже проходит встреча лидеров Франции, Дании, Польши, Финляндии, Еврокомиссии по вопросу гарантий безопасности Украины. По данным источника Reuters, у Стива Уиткоффа позднее запланированы отдельные переговоры с Владимиром Зеленским. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул встречу «коалиции желающих» в Елисейском дворце примерно спустя 40 минут после ее начала, сообщило издание «Европейская правда». Он должен был вернуться позднее для участия в конференции с Дональдом Трампом.

Главная тема консультаций — гарантии безопасности для Украины. По данным СМИ, основной вариант, рассматриваемый украинскими союзниками, — формат «НАТО Лайт», предполагающий, что в случае нападения на Украину гаранты безопасности в течение 24 часов должны согласовать ответные меры.

Подробнее — в материале «Ъ» «Гарантии вновь собрали "желающих"».

Анастасия Домбицкая