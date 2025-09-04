Гарантии вновь собрали «желающих»

Сегодня в Париже пройдет очередная встреча «коалиции желающих». Ее возглавят французский президент Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер. Заседание пройдет в смешанном формате, например, канцлер ФРГ Фридрих Мерц намерен присоединиться к нему по видеосвязи. Владимир Зеленский во Францию прибыл еще накануне. Ранее СМИ допускали, что по видеосвязи к встрече присоединится лично Дональд Трамп, но он это не подтверждал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: TERESA SUAREZ / Pool / Reuters Фото: TERESA SUAREZ / Pool / Reuters

Как пишет Le Monde, на повестке среди прочего будет стоять вопрос разработки гарантий безопасности для Украины. Скорее всего, встреча будет носить технический характер, говорит директор Центра европейской информации Николай Топорнин: «Как мы знаем, в ближайшее время не будет никаких двусторонних переговоров между Россией и Украиной, на что надеялся Дональд Трамп. Будет достаточно рутинное совещание, потому что ничего нового не происходит. Эта "коалиция желающих" продолжает поддерживать Украину, они в очередной раз наверняка будут затрагивать тему безопасности после того, как начнется мирный процесс, поскольку это главный вопрос для Киева, для России тоже.

Хотя в этом вопросе произошла подвижка. Канцлер Германии Мерц заявил о том, что вопрос об отправке миротворческих контингентов, включая европейские подразделения, уже в повестке дня не стоит, поскольку в Германии существуют и свои законодательные затруднения в этом плане. Так что, наверное, никто не будет дополнительно говорить о том, кто может войти в состав миротворческих сил.

Потому что все прекрасно понимают, что без согласия России ничего не получится. А Россия однозначно сказала, что она не видит такой возможности».

По данным Financial Times, в состав войск, возможно, войдут десятки тысяч военнослужащих под руководством европейских стран при поддержке США. Речь о системах командования и управления, а также средствах разведки и наблюдения. Такая договоренность была достигнута на встрече европейских лидеров и Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Примечательно, что на встречу с европейскими представителями от США приехал Стивен Уиткофф, а не Кит Келлог, говорит эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов: «Кит Келлог считается человеком проукраинских взглядов, а Стивен Уиткофф разделяет позицию президента и вице-президента, которая заключается в том, что Украина неспособна выиграть в этом конфликте. Я думаю, что его задача будет донести эту точку зрения до европейских лидеров.

Эта встреча будет посвящена реальным, что называется, гарантиям безопасности Украины, а не тем, о которых говорят европейские лидеры. Сам Владимир Зеленский, в общем-то, с неудовольствием на это намекнул, заявив, что "коалиция желающих" пока только в теории что-то делает и не имеет реальных планов и возможностей. Я думаю, что есть два варианта развития сценария. Первый — европейских политиков будут склонять к тому, что у Украины нет выбора, кроме как принять российскую позицию, и они с этим плюс-минус согласятся, тогда мы будем ближе к мирному соглашению. Второй — они откажутся это признавать, тогда мы будем ближе к выходу США из российско-украинского конфликта, что Россию, в принципе, устраивает».

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее говорил, что действия «коалиции желающих» нацелены на подрыв наметившегося прогресса по украинскому урегулированию. Накануне министр обороны США Пит Хегсет в интервью Fox News заявил, что Дональд Трамп поручил Пентагону подготовиться к сдерживанию России и Китая. По его словам, это связано не с тем, что Вашингтон ищет конфликта, а с тем, чтобы обеспечить безопасность американского народа.

