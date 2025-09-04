Уиткофф покинул встречу «коалиции желающих» в Париже спустя 40 минут

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул встречу «коалиции желающих» в Елисейском дворце примерно спустя 40 минут после ее начала, сообщило издание «Европейская правда». Как планировалось изначально, он вернется позднее, когда европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский позвонят Дональду Трампу.

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Стив Уиткофф (слева) и Эмманюэль Макрон

В Париже проходит встреча лидеров Франции, Дании, Польши, Финляндии, Еврокомиссии по вопросу гарантий безопасности Украины. По данным источника Reuters, у Стива Уиткоффа позднее запланированы отдельные переговоры с Владимиром Зеленским.

До начала встречи «коалиции желающих» Стив Уиткофф поговорил с руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком и секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Обсуждались гарантии безопасности и усиление санкционного давления на Россию.

По данным Financial Times, участники «коалиции желающих», разрабатывающие гарантии безопасности для Украины, не пришли к единству по этому вопросу. Великобритания, в частности, готова отправить своих военнослужащих для контроля за прекращением огня. Другие страны, включая Италию, против развертывания войск на Украине, а остальные — например, Германия — пока не определились.

Лусине Баласян