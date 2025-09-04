Дело в отношении директора филиала «Оборонэнерго» Чутенко направили в суд

СКР направил в Ленинский районный суд Владивостока материалы дела против директора филиала «Приморский» компании «Оборонэнерго» Сергея Чутенко. Его обвиняют в хищении средств при выполнении госконтракта. Об этом сообщила пресс-служба военных органов СКР.

Согласно материалам дела, в 2023 году государственный заказчик заключил контракт с ООО «Антанта» на уборку объектов в Приморском крае. Господин Чутенко предоставил ложные документы о проделанных работах. В результате он похитил все полученные средства, а условия контракта так и не были выполнены.

О завершении следствия по делу СКР сообщил в августе этого года. Для обеспечения штрафа и гражданского иска суд арестовал имущество Сергея Чутенко на сумму более 15 млн руб.

Никита Черненко