Завершено следствие по делу директора филиала «Оборонэнерго» Сергея Чутенко

Сотрудники СКР завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении директора филиала «Приморский» «Оборонэнерго» Сергея Чутенко. Его обвиняют в превышении полномочий при выполнении госконтракта. Об этом сообщила пресс-служба военных следственных органов СКР.

В 2023 году госзаказчик заключил многомилионный контракт с ООО «Антанта» на уборку объектов в Приморском крае. Следствие считает, что господин Чутенко предоставил поддельные документы о выполненных работах, а все полученные средства похитил. Условия контракта выполнены не были, что причинило особо крупный ущерб Минобороны.

В ходе расследования были допрошены свидетели, изъяты вещдоки и проведены судебные экспертизы. Для обеспечения штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий у фигуранта арестовали имущество более чем на 15 млн руб.

«Оборонэнерго» занимается энергоснабжением объектов военного ведомства.

Никита Черненко