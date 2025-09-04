Обвиняемых по делу о взятках в челябинском фонде капремонта оставили в СИЗО

Челябинский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу экс-депутату регионального законодательного собрания Илье Бархатову и бывшему начальнику отдела закупок челябинского фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Андрею Шадрину. Первого обвиняют в посредничестве при передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), второго — в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба суда.

Адвокаты просили изменить меру пресечения обвиняемым на более мягкую, например, на домашний арест, запрет определенных действий или залог. Однако инстанция оставила постановление Центрального районного суда от 11 августа в силе.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», бывшего начальника отдела закупок фонда капремонта Челябинской области Андрея Шадрина и экс-депутата законодательного собрания региона Илью Бархатова задержали сотрудники УФСБ по ДНР и Ростовской области 20 марта. Тогда челябинское управление Следственного комитета России сообщало, что с 15 июля 2016 года по 5 сентября 2018-го Андрей Шадрин при посредничестве господина Бархатова получил от директора коммерческой организации 5 млн руб. за содействие в заключении контрактов по выполнению капремонта в многоквартирных домах. Признают ли фигуранты уголовного дела вину, не сообщается.

Виталина Ярховска