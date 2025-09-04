Минстрой ожидает снижения ипотечных ставок

Ипотечные ставки в России сейчас находятся на уровне 18%, и это оказывает положительный эффект на рынок жилья, считает глава Минстроя Ирек Файзуллин. Он считает, что ставки по ипотеке будут постепенно снижаться.

«Ставка, чем ниже, тем активнее будет работать ипотека на вторичном рынке. Она сегодня практически отсутствует... Ставка будет падать, и это будет постепенно давать эффект»,— сказал министр в интервью ТАСС на ВЭФ.

Центробанк (ЦБ) скорректировал прогноз роста ипотечного кредитования по итогам текущего года до 3–6%. ЦБ считает, что на рынке должна доминировать льготная ипотека. С конца июля крупные банки стали корректировать условия выдачи ипотеки с господдержкой, повышая минимальный размер первоначального взноса. Эксперты допускают, что может произойти некоторое сокращение объемов выдачи такой ипотеки.

Подробности — в публикации «Ъ» «Ипотечные кредиты теряют льготы».