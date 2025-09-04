ЦБ скорректировал прогноз роста ипотечного кредитования до 3–6% в 2025 году

Задолженность населения по ипотеке во втором квартале выросла на 1,4% — быстрее, чем в первом квартале (0,1%). Это немного меньше ожиданий Центробанка (ЦБ), поэтому он снизил верхнюю границу прогноза роста ипотечного кредитования в России на 2025 год с 8% до 6%. Об этом сказано в обзоре «Банковского сектора» (.pdf).

Регулятор ожидает роста ипотечного портфеля банков в пределах 3–6%. В ЦБ пояснили, что плавное смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) началось только с июня, и до конца года выдачи рыночной ипотеки «не успеют сильно разогнаться в условиях все еще высоких ставок». Основным драйвером роста останутся программы с господдержкой, уточнил регулятор.

С конца июля крупные банки начали корректировать условия выдачи ипотеки с господдержкой, повышая минимальный размер первоначального взноса с 20,1% до 30,1%. Эксперты не исключают, что может произойти некоторое сокращение объемов выдачи льготной ипотеки, но при нынешних ставках по рыночным программам ее доля сохранится высокой.

