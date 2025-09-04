МИД России высылает эстонского дипломата в качестве ответной меры

Временный поверенный в делах Эстонии в Москве был вызван в МИД России, где ему выразили решительный протест из-за высылки эстонскими властями российского дипломата. В ответ сотрудник посольства Эстонии объвлен персоной нон грата.

«Исходя из принципа взаимности российской стороной было заявлено, что из России высылается дипломатический сотрудник посольства Эстонии в Москве. До эстонской стороны также было доведено, что любые враждебные действия Таллина не останутся без ответа»,— cообщил российский МИД.

13 августа МИД Эстонии объявил о высылке первого секретаря посольства России, поскольку тот «участвовал в подрыве конституционного строя и правовой системы» эстонского государства. Тогда же эстонское внешнеполитическое ведомство призвало российскую дипмиссию прекратить вмешательство во внутренние дела страны.

Лусине Баласян