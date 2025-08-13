МИД Эстонии высылает российского дипломата

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах посольства России. Ему вручили ноту об объявлении первого секретаря диппредставительства персоной нон грата. Ведомство утверждает, что российский дипломат «участвовал в подрыве конституционного строя и правовой системы Эстонии».

Как сообщил эстонский МИД, первый секретарь российского посольства участвовал также «в расколе эстонского общества, способствуя совершению преступлений против государства, в том числе ряда правонарушений, связанных с нарушением санкций». По соответствующим обвинениям осужден гражданин Эстонии.

«Продолжающееся вмешательство посольства России во внутренние дела Эстонской Республики должно быть прекращено, и высылкой дипломата мы демонстрируем, что Эстония не допустит никаких действий, организованных иностранным государством, на своей территории»,— отметил МИД республики.

Лусине Баласян