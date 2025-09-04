Минэнерго: запрет майнинга в регионах положительно повлиял на энергетику

Закон о майнинге криптовалюты и запрет на него в некоторых регионах России положительно повлияли на энергетику страны, заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев. По его словам, благодаря закону появилась возможность загружать мощности генерирующих станций, при этом майнинг «вывели из серой зоны».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Господин Цивилев напомнил, что запрет действует в Забайкальском крае, Бурятии и на юге Иркутской области. От этих мер уже есть «серьезный эффект»: в пиковые нагрузки удалось сохранить более чем 300 МВт мощности, утверждает министр. «При этом мы не заблокировали развитие майнинга, строительство новых ЦОДов (центров обработки данных), нашли разумный компромиссный баланс. Эту работу мы будем продолжать»,— сказал глава ведомства на полях ВЭФ (цитата по ТАСС).

С 1 ноября 2024 года в России легализовали майнинг. При этом его полностью запретили в десяти регионах, еще в трех — частично (в осенне-зимний период). Ограничения до марта 2031 года действуют в том числе в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

В марте 2025-го правительство смягчило запрет на майнинг в некоторых регионах. С 7 апреля полностью запрещен майнинг на юге Иркутской области. В июле вице-премьер Александр Новак поручил ужесточить наказание за незаконный майнинг.