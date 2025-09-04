В Аргаяшском районе вынесли приговор бывшему настоятелю храма за убийство

Аргаяшский районный суд признал бывшего настоятеля храма села Губернское Игоря Ефремова виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Ему назначили наказание в виде десяти лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год и шесть месяцев. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в пресс-службе суда.

Кроме того, был частично удовлетворен гражданский иск о взыскании с Игоря Ефремова 2 млн руб. в пользу представителя потерпевшего.

Убийство произошло в октябре 2024 года. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по версии следствия, ночью в селе Губернском Игорь Ефремов, будучи настоятелем храма Тихвинской иконы Божией Матери, пил алкоголь с местным жителем. Между ними возник конфликт, после чего священник напал на оппонента с ножом и нанес 15 ударов в разные части тела, считает следствие. Потерпевший скончался от потери крови на месте.

Изначально прокуратура Челябинской области запрашивала для Игоря Ефремова 13 лет колонии, а размер требований по гражданскому иску составлял 3 млн руб.

