Прокуратура запросила 13 лет колонии бывшему настоятелю храма в Аргаяшском районе

Прокуратура Челябинской области в ходе судебных прений запросила наказание в виде 13 лет колонии строгого режима бывшему настоятелю храма села Губернское Игорю Ефремову. Его обвиняют в убийстве. Аргаяшский районный суд планирует вынести приговор 4 сентября. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Кроме того, Игорю Ефремову предъявлен гражданский иск со стороны представителя потерпевшего о возмещении 3 млн руб.

Убийство произошло в октябре 2024 года. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по версии следствия, ночью в селе Губернское Игорь Ефремов, будучи настоятелем храма Тихвинской иконы Божией Матери, выпивал алкоголь с местным жителем. Между ними возник конфликт, после чего священник напал на оппонента с ножом и нанес 15 ударов в разные части тела, считает следствие. Потерпевший скончался от потери крови на месте.

Челябинская митрополия в октябре прошлого года, вскоре после появления информации об убийстве, сообщила, что «Игорь Ефремов запрещен в священнослужении».