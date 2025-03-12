В Челябинской области будут судить настоятеля храма по обвинению в убийстве

Аргаяшский районный суд Челябинской области рассмотрит уголовное дело в отношении настоятеля храма села Губернское Игоря Ефремова. Его обвиняют в убийстве односельчанина, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Убийство произошло в октябре 2024 года. По версии следствия, ночью в селе Губернское настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери Игорь Ефремов пил алкоголь с местным жителем. Между ними возник конфликт, после чего священник напал на оппонента с ножом и нанес 15 ударов в разные части тела, считает следствие. Потерпевший скончался от потери крови на месте.

Прокурор Аргаяшского района утвердил обвинительное заключение и направил материалы дела в суд. По данным челябинских СМИ, Игорь Ефремов находится под домашним арестом.

Челябинская митрополия в октябре прошлого года, вскоре после появления информации об убийстве, прокомментировала, что «Игорь Ефремов запрещен в священнослужении». В сообщении говорилось, что настоятель служит в храме с 2003 года. «В последние годы тяжело болеет и редко принимает участие в богослужениях»,— заявляли в епархии.