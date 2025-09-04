В Ростовской области площадь тепличных комплексов увеличат вдвое в 2026 году

В 2026 году площадь тепличных комплексов в Ростовской области может увеличиться более чем в 2,2 раза в 2026 году. Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на данные регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным ведомства на сентябрь 2025 года, в регионе действуют четыре тепличных комплекса общей площадью 35,1 га. В 2026 год запланирован ввод ТК «Ольгинский» в Аксайском районе по круглогодичному выращиванию овощей (33 га) и модернизация тепличного комплекса агрокомбината «Южный» в Неклиновском районе (11,3 га).

С января по июль 2025 года общий объем производства овощей закрытого грунта в регионе составил 9,5 тыс. т, в том числе 4,1 тыс. т огурцов, 5,3 тыс. т томатов, а также 0,1 тыс. т салатов. К окончанию уборочной страды объем сбора овощей может достигнуть 15,1 тыс. т, что соответствует уровню прошлого года.

После строительства и модернизации двух тепличных комплексов объем производства тепличных овощей может увеличиться более чем в четыре раза.

Наталья Белоштейн