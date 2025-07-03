Тепличный комплекс «Ольгинский» привлечет 22 млрд рублей инвестиций в 2025 году

В 2024 году аграрии Ростовской области получили на развитие бизнеса 102,3 млрд руб. от РСХБ. Из этой суммы малый и средний бизнес получил 18,2 млрд руб. На сезонные работы направили 81,2 млрд руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в управлении информационной политики РСХБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации, предоставленной источником «Ъ-Ростов», к числу крупных проектов можно отнести финансирование строительства тепличного комплекса по круглогодичному выращиванию овощей ТК «Ольгинский». Его общая производственная площадь составит около 33 га.

Мощность первой очереди — свыше 43 тыс. т овощей в год. Основной возделываемой культурой станет огурец, на площадке будет создано 600 рабочих мест. Объем инвестиций в проект превысит 22 млрд руб. Банком профинансировано уже более 15 млрд руб. Завершение строительства планируется в 2025 году.

Растениеводство является приоритетным направлением поддержки АПК в Ростовской области со стороны РСХБ. В 2025 году зерновики Ростовской области получили на развитие 12 млрд руб., что составляет 67% от всей суммы, предоставленной аграриям Южного федерального округа, пояснили «Ъ-Ростов» в пресс-службе банка.

Валентина Любашенко